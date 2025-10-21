Rodada complica o São Paulo e time se afasta ainda mais do G6; veja situação
Tricolor se prejudicou com a vitória do Vasco
A 29ª rodada do Campeonato Brasileiro terminou na noite desta segunda-feira (20). Os resultados não ajudaram o São Paulo.
A equipe foi derrotada pelo Mirassol no final de semana, por 3 a 0, e dormiu na oitava colocação. Nesta segunda, o Vasco, de Fernando Diniz, venceu o Fluminense, de Luís Zubeldía, e ultrapassou o Tricolor na tabela.
Agora, o São Paulo está na nona colocação com 38 pontos. O Vasco soma um a mais. A situação complica para o time do Morumbis.
Em pontos, está mais próximo do Z4 do que o G6. O time está a sete pontos do Vitória, que é o 17º colocado. Enquanto isso, está a oito pontos do Bahia que abre o G6.
O G6 garante vaga direta na Copa Libertadores. Isso é visto internamente como a única meta até o final do ano, com toda as forças e atenções voltada a isso. Também é previsto na meta orçamentária do clube.
São Paulo aumenta bicho para vaga no G6
O São Paulo aumentou o valor do bicho em caso de classificação do elenco para a Copa Libertadores. O Lance! apurou que o presidente irá direcionar o foco para o futebol também. Ou seja, discussões a parte serão pausadas, entre elas, envolvendo o FIP de Cotia. Todas as reuniões e conversas sobre o assunto serão suspendidas.
No sábado (18), Casares se reuniu com o elenco às vésperas da partida contra o Mirassol. Nesta conversa, o dirigente fez um "pacto" com o elenco apresentando estas propostas. A ideia de aumentar o bicho em caso de classificação começou neste final de semana.
O São Paulo volta a campo no sábado, dia 25, contra o Bahia. A partida será no Morumbis e justamente contra o time que abre o G6.
