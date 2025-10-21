menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsSão Paulo

Rodada complica o São Paulo e time se afasta ainda mais do G6; veja situação

Tricolor se prejudicou com a vitória do Vasco

966788f4-4774-4f65-9a21-7ba6b26a46b3_IMG_5740_08128 (1) 1
Izabella Giannola
São Paulo (SP)
Dia 21/10/2025
14:18
São Paulo x Mirassol
imagem cameraSão Paulo vem de três derrotas seguidas no Brasileirão (Rubens Chiri/Saopaulofc.net)
  • Matéria
  • Mais Notícias

A 29ª rodada do Campeonato Brasileiro terminou na noite desta segunda-feira (20). Os resultados não ajudaram o São Paulo.

A equipe foi derrotada pelo Mirassol no final de semana, por 3 a 0, e dormiu na oitava colocação. Nesta segunda, o Vasco, de Fernando Diniz, venceu o Fluminense, de Luís Zubeldía, e ultrapassou o Tricolor na tabela.

continua após a publicidade

Agora, o São Paulo está na nona colocação com 38 pontos. O Vasco soma um a mais. A situação complica para o time do Morumbis.

Em pontos, está mais próximo do Z4 do que o G6. O time está a sete pontos do Vitória, que é o 17º colocado. Enquanto isso, está a oito pontos do Bahia que abre o G6.

O G6 garante vaga direta na Copa Libertadores. Isso é visto internamente como a única meta até o final do ano, com toda as forças e atenções voltada a isso. Também é previsto na meta orçamentária do clube.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Lucas Moura São Paulo Mirassol
São Paulo foi derrotado pelo Mirassol no final de semana (Foto: Rubens Chiri/Saopaulofc.net)

São Paulo aumenta bicho para vaga no G6

O São Paulo aumentou o valor do bicho em caso de classificação do elenco para a Copa Libertadores. O Lance! apurou que o presidente irá direcionar o foco para o futebol também. Ou seja, discussões a parte serão pausadas, entre elas, envolvendo o FIP de Cotia. Todas as reuniões e conversas sobre o assunto serão suspendidas.

No sábado (18), Casares se reuniu com o elenco às vésperas da partida contra o Mirassol. Nesta conversa, o dirigente fez um "pacto" com o elenco apresentando estas propostas. A ideia de aumentar o bicho em caso de classificação começou neste final de semana.

continua após a publicidade

O São Paulo volta a campo no sábado, dia 25, contra o Bahia. A partida será no Morumbis e justamente contra o time que abre o G6.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias