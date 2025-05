Camisa 10 e com o nome sempre cantado pela torcida. Nesta temporada, o simbolismo de Luciano tem ido além da idolatria no São Paulo. Mesmo que não seja titular em todos os jogos e tenha assumido algumas funções diferentes - seja como meia ou como segundo atacante -, o atleta tem sido decisivo em todos os gols marcados.

continua após a publicidade

Essencial na classificação do Tricolor para as oitavas de final da Copa do Brasil, autor de três gols de quatro no agregado de 4 a 2 em cima do Náutico, todos os gols marcados por Luciano neste ano colocaram a equipe em vantagem ou abriram o placar.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

O primeiro gol do ano foi na vitória por 1 a 0 sobre o Guarani, no Campeonato Paulista. Contra o Velo Clube, Luciano marcou duas vezes, contribuindo para o empate em 3 a 3. Na Copa do Brasil, foi ainda mais decisivo: anotou dois gols na vitória por 2 a 1 sobre o Náutico no Morumbis e, no jogo de volta, nos Aflitos, abriu o placar na vitória por 2 a 1.

continua após a publicidade

➡️São Paulo se antecipa a investidas europeias por Pablo Maia e traça futuro

Luciano tem sido decisivo nos gols que marca pelo Tricolor (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Luciano se aproxima de marcas históricas no São Paulo

Luciano quer atingir uma marca importante: crescer mais ainda no ranking dos maiores artilheiros do século. Com 92 gols pelo Tricolor, à sua frente estão apenas Luís Fabiano, com 212 gols, e Rogério Ceni, que balançou as redes 112 vezes.