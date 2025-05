Acompanhe ao vivo a coletiva do São Paulo após a derrota para o Mirassol

O São Paulo foi derrotado pelo Mirassol no Morumbis, com direito à Lei do Ex. Gabriel e Reinaldo, de pênalti, marcaram no segundo tempo para a equipe do interior paulista.

Embalado na Libertadores e na Copa do Brasil, o Tricolor estacionou na tabela do Brasileirão.

Acompanhe ao vivo a coletiva do auxiliar Maxi Cuberas. Zubeldía levou o terceiro cartão amarelo diante do Grêmio e, em 2025, já acumula 14 cartões amarelos e um vermelho.

São Paulo é vaiado pela torcida após derrota para o Mirassol, no Morumbis. (Foto: Fabio Giannelli/AGIF)

Desfalques do São Paulo:

Luis Zubeldía (suspenso)

Marcos Antônio (lesão muscular na parte posterior da coxa esquerda)

Lucca (entorse no tornozelo direito)

Lucas Moura (estiramento da cápsula posterior do joelho direito)

Calleri (rompeu o ligamento do joelho esquerdo)

Luiz Gustavo (se recupera de um tromboembolismo pulmonar)

Ferreira (lesão da fáscia plantar do pé esquerdo)

Igor Vinícius (lombalgia)

Ruan (dores no joelho direito)

Escalações:

⚽SÃO PAULO (Técnico: Maxi Cuberas)

Rafael; Ferraresi (Ryan), Arboleda, Alan Franco e Enzo Diaz; Alisson, Pablo Maia (Bobadilla) e Lucas Ferreira (Cédric); Luciano (Alves), Oscar (Rodriguinho) e André Silva.

⚽MIRASSOL (Técnico: Rafael Guanaes)

Walter; Lucas Ramon, João Victor (Gabriel), Jemmes e Reinaldo; Neto Moura (Roni), Danielzinho e Yago Felipe (Chico Kim); Gabriel, Negueba (Matheus Bianqui) e Edson Carioca (Cristian Renato)

Ficha técnica:

✅ FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO 0 X 2 MIRASSOL

10ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: sábado, 24 de maio, às 18h30 (de Brasília);

📍 Local: Morumbis, São Paulo (SP)

🗣️Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)

🚩 Assistentes: Luiz Claudio Regazone (RJ) e Thiago Rosa de Oliveira Esposito (RJ)

🖥️ VAR: Diego Pombo Lopez (BA)

🟨 Cartão amarelo: Neto Moura (Mirassol); Pablo Maia, Ferraresi, Alisson e André Silva (São Paulo)

🥅 Gol: Gabriel (2ºT/7') e Reinaldo (2ºT/43') - Mirassol



🧑‍🤝‍🧑 Público: 30.925

💰 Renda: R$1.831.001,00