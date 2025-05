Alisson lamenta oscilação do São Paulo e comenta vaias da torcida

O São Paulo foi derrotado pelo Mirassol por 2 a 0, na noite deste sábado (24), em pleno MorumBis. Gabriel e Reinaldo fizeram os gols da equipe do interior paulista em duelo válido pela décima rodada do Campeonato Brasileiro.

O Tricolor Paulista foi bastante vaiado no final da partida. A equipe de Zubeldía segue com apenas duas vitórias no torneio nacional. O meia Alisson lamentou o resultado e disse compreender o sentimento dos torcedores do São Paulo.

— Infelizmente hoje foi uma noite que não encaixou aquilo que a gente pretendia fazer, infelizmente eles conseguiram ter mais posse de bola e colocaram em prática o jogo deles. A gente entende a frustração da equipe, de todos que estiveram aqui hoje, mas temos que fazer de tudo para que possamos somar pontos no Brasileirão e concluir os nossos objetivos na temporada — disse o jogador em entrevista ao "Premiere".

Luciano no banco de reservas durante partida do São Paulo (Foto: Fabio Giannelli/AGIF)

Situação na tabela

A equipe do São Paulo vive um período de altos e baixos entre os torneios continentais e o Brasileirão. No torneio nacional foram somente duas vitórias, seis empates e outras duas derrotas. O Tricolor é o 12º colocado na classificação.

Na Libertadores, o time lidera o Grupo D e garantiu vaga antecipada para a fase de mata-mata. Na Copa do Brasil, o Tricolor também teve sucesso nos últimos jogos que disputou, venceu o Náutico nos dois duelos que tiveram e está nas oitavas de final.

O que vem por aí?

O São Paulo enfrenta o Bahia na próxima rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será no sábado (31), às 18h30 (de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador. O confronto marca um reencontro do Tricolor com o ídolo Rogério Ceni, que treina o adversário.

Antes disso, o São Paulo recebe o Talleres no MorumBis, na terça-feira (27), às 19h (de Brasília), pela última rodada da fase de grupos da Libertadores.