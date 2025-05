Em meio a desfalques e retornos importantes, o São Paulo esboça a equipe que enfrentará Rogério Ceni, ídolo histórico do clube e atual técnico do Bahia, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor realizou o último treino na manhã desta sexta-feira (31), no CT da Barra Funda, e embarcou em voo fretado rumo a Salvador, onde encara o Bahia neste sábado, na Arena Fonte Nova.

continua após a publicidade

Cédric e Lucca viajaram com o grupo e representam boas notícias para o técnico Luis Zubeldía, que tem enfrentado dificuldades para montar o time devido ao elevado número de baixas. Estão fora da partida: Alisson (suspenso), Ruan (dores no joelho), Lucas Moura (lesão na cápsula do joelho direito), Luiz Gustavo (tromboembolismo pulmonar), Calleri (recuperação de cirurgia no joelho), Ferreira (lesão na fáscia plantar do pé), Igor Vinícius (lombalgia), Marcos Antônio (problema muscular) e Oscar (edema na parte posterior da coxa).

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Outro desfalque é o próprio técnico Zubeldía, que cumprirá suspensão após receber um gancho por conta da expulsão que sofreu no jogo contra o Atlético Mineiro. Quem estará na área técnica será seu auxiliar, Maxi Cuberas, embora o comandante argentino tenha viajado com a delegação para dar suporte nas decisões.

continua após a publicidade

Na tabela do Brasileirão, o São Paulo ainda busca regularidade. Em dez jogos disputados, somou 12 pontos, com duas vitórias, seis empates e duas derrotas. O ataque tem deixado a desejar: foram apenas oito gols marcados, contra nove sofridos.

➡️Ryan Francisco fala de referências no São Paulo e projeta chance no Brasileirão

Cédric Soares está de volta após ter sido desfalque contra o Talleres (Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC)

Veja a provável escalação do São Paulo

O São Paulo chega com uma provável escalação formada por Rafael, Ferraresi, Arboleda, Alan Franco e Enzo Diaz; Pablo Maia, Bobadilla e Matheus Alves (Luciano); Lucas Ferreira, Ryan Francisco e Cédric (Lucca).

continua após a publicidade