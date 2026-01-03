Recuperado da lesão, Calleri revela ansiedade por reestreia: 'Parece que sou da base'

Fora dos gramados há dez meses, o atacante Calleri está prestes da reestreia e deve voltar a atuar pelo São Paulo neste começo de temporada. O jogador se reapresentou com o restante do elenco para o início da pré-temporda na tarde de sexta-feira (2) e concedeu entrevista ao clube, onde falou sobre o período ausente pela grave lesão no joelho e ansiedade de retornar ao campo.

Calleri já pode entrar em campo daqui nove dias, quando o São Paulo estreia no Paulistão contra o Mirassol, fora de casa. O camisa 9 do Tricolor vê o elenco empolgado para buscar títulos na temporada e o próprio atacante argentino revelou sua ansiedade para jogar, comparando com o nervosismo de sua estreia no futebol profissional.

- Na verdade, estou muito feliz por voltar mais uma vez a este grande clube. A verdade é que, diferente das outras temporadas, esta [2025] foi uma bem diferente, onde eu passei por uma lesão bem séria e já estava esperando acabar as férias para voltar de novo e tentar outra vez conseguir um título aqui com São Paulo. Todo mundo está empolgado em fazer uma grande temporada. Parece que sou um moleque da base que vai treinar pela primeira vez com os profissionais. De novo me sinto com muita vontade de vencer, de ganhar, de sentir a sensação de entrar de novo no Morumbi, de entrar de novo com a camisa do clube - afirmou o atacante, que já pensa na preparação para o duelo contra o Mirassol.

- Vamos ver como vai ser a pré-temporada, como vamos chegar ao jogo do Mirasol, mas a gente está muito feliz por estar de novo treinando com esta camisa. Sou um garoto feliz de novo e espero com todo o meu coração que a gente consiga fazer uma grande temporada, tanto como grupo quanto no individual - completou.

São Paulo fará pré-temporada no CT da base

Apesar da reapresentação ter acontecido no SuperCT, na capital paulista, o São Paulo seguirá a preparação para a temporada 2026 no FA Laudo Natel, em Cotia, onde ficam as instalações das divisões de base. Após os testes físicos, realizados entre a tarde de sexta e sábado (3), o elenco principal será transferido para a cidade na Grande São Paulo para continuar os trabalhos.

Calleri acredita que a mudança para Cotia ao longo das próximas semanas será positiva para os dois lados, tanto o time profissional quanto para os garotos da base. O argentino entende que a integração dos grupos é importante e que os jovens jogadores serão observados para serem agregados ao elenco principal em caso de destaque.

- É muito bom treinar lá, porque aqui a gente vai ficar junto em Cotia, onde muitos moleques que estão aqui no profissional já moraram lá, então acho que vai ser bem especial. Vamos tentar incluir os jogadores novos, dar as boas-vindas para eles e tentar fechar o grupo cada vez mais, porque a gente sabe que vai ser um ano em que a gente tem que vencer. A gente tem que se preparar para dar tudo dentro do campo e tentar deixar o São Paulo no mais alto nível possível - completou o atacante.

Vale ressaltar que o São Paulo estreia neste domingo na Copinha, principal torneio de base do país. Instalado em Sorocaba para os três jogos da primeira fase, o Tricolor faz o primeiro jogo diante do Maruinense, de Sergipe, às 11h. Os outros dois representantes do Grupo 19 são Independente, do Amapá, e o Real Soccer, de Iperó, cidade próxima a Sorocaba.