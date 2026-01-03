São Paulo conclui testes físicos neste sábado fará pré-temporada em CT da base

O São Paulo concluiu neste sábado (3) as avaliações físicas do elenco profissional, que se reapresentou na tarde de sexta no SuperCT. O Tricolor dividiu o elenco em duas partes para realizar todos testes, que aconteceram no CT do time principal, mas concluirá o período de pré-temporada no CFA Laudo Natel, em Cotia, onde ficam as instalações das divisões de base.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Na sexta, o primeiro grupo iniciou as avaliações com com bioimpedância, mobilidade articular, controle e equilíbrio muscular na academia, treinamento aeróbio no gramado e, por fim, o teste VO₂ máximo, que fornece parâmetro da saúde cardiorrespiratória.

O outro grupo fez avaliações de força funcional, salto vertical, de forças superiores e de adutores, utilizando os equipamentos e o espaço da academia do SuperCT. O clube reforçou os exames médicos e cardiológicos já haviam sido realizados na reta final de 2025, antes mesmo da temporada anterior acabar. Neste sábado, os grupos invertem as atividades e concluem a primeira etapa da pré-temporada.

continua após a publicidade

A partir de domingo, todo o elenco principal será transferido para Cotia e iniciam os trabalhos em campo sob o comando do técnico Hernán Crespo, que acompanhou no SuperCT as avaliações físicas dos jogadores. Os especialistas do departamento de saúde e recuperação física contratados na última semana também iniciaram seus trabalhos no São Paulo.

Estiveram presentes os médicos Hilton Lutfi e Bruno Schiefer, o fisiologista Rafael Grazioli, os fisioterapeutas Leandro Carvalho, Gilvan Arruda e João Ribeiro, o cientista do esporte Danilo Prado, os preparadores físicos Ricardo Ferreira e Pedro Salles, a podóloga Gabriela Barboza e os massagistas Thyago Souza e Francisco Gregorio, além do psicólogo Thiago Bettega.

continua após a publicidade

Danielzinho, meia do São Paulo, durantes testes físicos no SuperCT. (Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC)

Oscar e Arboleda de fora do primeiro dia de pré-temporada

O São Paulo comunicou que o meia Oscar, que está em processo de concluir a rescisão de contrato com o Tricolor após anunciar sua aposentadoria por questões de saúde, foi liberado e não esteve no SuperCT ao lado dos outros jogadores. Outro nome que ficou de fora foi o zagueiro Arboleda. O equatoriano fará seu primeiro treino com o restante do elenco no domingo (4), em Cotia.

Único contratado anunciado oficialmente pelo São Paulo em 2026, Danielzinho esteve ao lado dos companheiros de elenco para realizar as primeiras atividades no Tricolor. O clube divulgou imagens do meia no CT e realizando os testes físicos.

O time terá nove dias de preparação antes da estreia no Paulistão, que será diante do Mirassol, fora de casa. O São Paulo fará uma sequência de cinco partidas do estadual antes da estreia no Brasileirão, diante do Flamengo, fora de casa, no dia 28 de janeiro.