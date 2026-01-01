Porto monitora joia da base do São Paulo de 16 anos

O Porto tem interesse na contratação do jovem meio-campista Gustavo Zabarelli, de 16 anos, que atua nas categorias de base do São Paulo. O atleta é um dos nomes promissores que atuam em Cotia e estará no elenco do Tricolor para a disputa da Copinha 2026, que começa nesta sexta-feira (2).

Zabarelli é um dos nomes mais promissores da geração 2009 do São Paulo e, apesar de ter idade para jogar em categorias abaixo da sub-20, foi chamado pelo técnico Alan Barcellos para integrar o plantel que vai defender o título da Copinha. Durante a disputa do torneio, o Porto deve seguir observado o jogador dentro de campo.

O meio-campista tem contrato assinado com o São Paulo até 2028 e, além do Porto, outras equipes europeias também estão de olho do desempenho de Gustavo Zabarelli. Em julho desse ano, a reportagem do Lance! apurou que o Barcelona também está monitorando a situação do atleta. O meia assinou seu primeiro contrato profissional com o Tricolor no meio de 2025.

Zabarelli é agenciado pelo grupo formado por Giuliano Bertolucci, Lecca De Camargo e Danilo Correia, nomes que mantém boas relações com clubes da Europa. Entre eles, o português Deco, diretor executivo do Barcelona.

Porto e São Paulo mantém boa relação no mercado de transferências e, no último ano, realizaram transferências de atletas dos dois lados. O lateral Moreira, de 21 anos, foi emprestado pelo Tricolor aos portugueses e teve seu contrato estendido por mais seis meses. William Gomes, outra promessa da base de Cotia, foi vendido para o clube português em janeiro de 2025, enquanto o lateral esquerdo Wendell desembarcou no Brasil para defender o tricolor paulista.

Gustavo Zabarelli jogará a Copinha pelo São Paulo. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

São Paulo jogará Copinha em Sorocaba

O São Paulo estreia na Copinha no próximo domingo (4), diante do Maruinense, de Sergipe, às 11h, no Estádio Municipal Walter Ribeiro, em Sorocaba. O Tricolor está no Grupo 19, que também tem Independente, do Amapá, e o Real Soccer, de Iperó, no interior paulista.

O clube montou um planejamento esportivo para buscar o bicampeonato consecutivo da Copinha e tenta se manter entre os principais clubes nas divisões de base. Na reta final de 2025, o Tricolor foi bicampeão da Copa do Brasil Sub-20, chegando a cinco taças no total.

De acordo com a apuração do Lance!, o São Paulo pretende inscrever jogadores que já estiveram no elenco profissional em 2025, casos de Pedro Ferreira, Nícolas Bosshardt e Paulinho. Por outro lado, Lucca e Maik, que disputaram a última edição do torneio, não devem participar desta vez, já que a dupla será usada por Hernán Crespo no time principal.

Paralelamente, a comissão do time profissional seguirá monitorando de perto o desempenho dos atletas. Após o encerramento da Copinha, a expectativa é que ao menos seis jogadores iniciem o processo de transição para o elenco principal.