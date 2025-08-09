São Paulo faz mudanças em lista de inscritos para Libertadores e tem ex-jogador presente
O São Paulo fez três mudanças na lista de inscritos para a Copa Libertadores. O time viaja para a Colômbia no domingo, dia 10, e enfrentar o Atlético Nacional na terça-feira (12). A partida será válida pelo jogo de ida das oitavas de final da competição.
Gonzalo Tapia, Dinneno e Luan foram os novos inscritos. Os dois chegaram como reforços após a fase de grupos, enquanto Luan não havia sido inscrito por opção da comissão técnica passada. Agora, o meia entra nos planos de Hernán Crespo.
O trio ocupará as vagas de Igor Vinícius e Matheus Alves, ambos negociados com outras equipes. O lateral-direito foi para o Santos, enquanto Matheus Alves assinou com o CSKA. Gustavo Santana também foi cortado, atacante revelado em Cotia.
Uma curiosidade, portanto, chama atenção. A lista ainda conta com Ruan, zagueiro que encerrou seu vínculo de empréstimo em junho. Na época, o São Paulo não conseguiu chegar em um comum acordo com o Sassuolo, da Itália, para prorrogar o vínculo.
No mais, o Lance! apurou que o Tricolor sempre gostou do atleta e que teria interesse em continuar, mas o time italiano só aceitava vender. E naquele momento, o clube não conseguiria arcar.
O São Paulo não pode fazer mais mudanças pensando nas oitavas de final. O jogo de ida acontece neste dia 12 de agosto, enquanto a volta, no Morumbis, será dia 19.
Veja como ficou a lista atualizada do São Paulo para a Libertadores
Goleiros: Jandrei, João Pedro, Leandro, Rafael, Young.
Laterais: Cédric, Enzo Díaz, Guilherme Reis, Igor Felisberto, Maik, Nicolas, Patrick, Wendell.
Zagueiros: Alan Franco, Andrade, Arboleda, Ferraresi, Igão, Isac, Ruan, Sabino.
Meio-campistas: Alisson, Bezerra, Bobadilla, Djhordney, Guilherme Batista, Juan Potes, Luan, Luiz Gustavo, Marcos Antonio, Negrucci, Oscar, Pablo Maia, Pedro Ferreira.
Atacantes: André Silva, Calleri, Dinenno, Ferreira, Henrique Carmo, Lucas Ferreira, Lucas Moura, Lucca, Paulinho, Ryan Francisco, Tapia, Tete.
