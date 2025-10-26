menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsSão Paulo

Rafael destaca entrega do São Paulo na vitória diante do Bahia

Tricolor sobre na tabela e agora ocupa o 8º lugar no Brasileirão

Captura-de-tela-2025-03-14-155259-aspect-ratio-1024-1024
Juliana Yamaoka
São Paulo (SP)
Dia 26/10/2025
00:15
São Paulo vence o Bahia no Morumbis. (Foto: Rubens Chiri e Miguel Schincariol/ SPFC)
imagem cameraSão Paulo vence o Bahia no Morumbis. (Foto: Rubens Chiri e Miguel Schincariol/ SPFC)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O São Paulo venceu o Bahia por 2 a 0 neste sábado (25), no Morumbis, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Luciano, que retornou à equipe titular na vaga de Tapia, marcou o gol de número 100 com a camisa tricolor. O segundo gol foi anotado por Bobadilla. O time da casa ainda teve um gol de Lucas Moura anulado por impedimento de Alan Franco.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

O técnico Hernán Crespo lida com um extenso número de desfalques: 11 jogadores estão no departamento médico. Além deles, Ferraresi cumpriu suspensão e foi substituído por Sabino.

Após a partida, o goleiro Rafael celebrou o desempenho da equipe e valorizou a vitória no último jogo da temporada no Morumbis.

Por conta de eventos e shows marcados para o estádio, o São Paulo mandará as próximas partidas na Vila Belmiro, casa do Santos.

— Sentimento de gratidão e alívio. A gente precisava muito dessa vitória. Mais do que os três pontos, é a sensação de termos jogado o nosso futebol, entregado e nos dedicado. Foi uma vitória merecida. Fico muito feliz pelo grupo, que trabalha demais. Passamos por dias difíceis recentemente, com derrotas que abalaram. Em casa, com o apoio da torcida, foi fundamental. Isso nos traz confiança para disputar as oito finais que restam no Brasileirão — declarou o goleiro.

continua após a publicidade

➡️Luciano dá show no Morumbis, São Paulo bate o Bahia e volta a vencer no Brasileiro

Hernan Crespo durante jogo do São Paulo, no Morumbis (Foto: Rubens Chiri e Miguel Schincariol/ SPFC)
Hernan Crespo durante jogo do São Paulo, no Morumbis (Foto: Rubens Chiri e Miguel Schincariol/ SPFC)

Agenda do São Paulo:

31ª rodada do Campeonato Brasileiro - 02.11 (domingo) - 20h30 - Vasco x São Paulo - São Januário

32ª rodada do Campeonato Brasileiro - 05.11 (quarta) - 21h30 - São Paulo x Flamengo - Vila Belmiro

33ª rodada do Campeonato Brasileiro - 08.11 (sábado) - 21h - São Paulo x RB Bragantino - Vila Belmiro

34ª rodada do Campeonato Brasileiro - data e horário a definir - Corinthians x São Paulo - Neo Química Arena

35ª rodada do Campeonato Brasileiro - data e horário a definir - São Paulo x Juventude - Vila Belmiro

36ª rodada do Campeonato Brasileiro - data e horário a definir - Fluminense x São Paulo - Maracanã

37ª rodada do Campeonato Brasileiro - data e horário a definir - São Paulo x Internacional - estádio indefinido

38ª rodada do Campeonato Brasileiro - data e horário a definir - Vitória x São Paulo - Barradão

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias