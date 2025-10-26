Rafael destaca entrega do São Paulo na vitória diante do Bahia
Tricolor sobre na tabela e agora ocupa o 8º lugar no Brasileirão
O São Paulo venceu o Bahia por 2 a 0 neste sábado (25), no Morumbis, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Luciano, que retornou à equipe titular na vaga de Tapia, marcou o gol de número 100 com a camisa tricolor. O segundo gol foi anotado por Bobadilla. O time da casa ainda teve um gol de Lucas Moura anulado por impedimento de Alan Franco.
O técnico Hernán Crespo lida com um extenso número de desfalques: 11 jogadores estão no departamento médico. Além deles, Ferraresi cumpriu suspensão e foi substituído por Sabino.
Após a partida, o goleiro Rafael celebrou o desempenho da equipe e valorizou a vitória no último jogo da temporada no Morumbis.
Por conta de eventos e shows marcados para o estádio, o São Paulo mandará as próximas partidas na Vila Belmiro, casa do Santos.
— Sentimento de gratidão e alívio. A gente precisava muito dessa vitória. Mais do que os três pontos, é a sensação de termos jogado o nosso futebol, entregado e nos dedicado. Foi uma vitória merecida. Fico muito feliz pelo grupo, que trabalha demais. Passamos por dias difíceis recentemente, com derrotas que abalaram. Em casa, com o apoio da torcida, foi fundamental. Isso nos traz confiança para disputar as oito finais que restam no Brasileirão — declarou o goleiro.
Agenda do São Paulo:
31ª rodada do Campeonato Brasileiro - 02.11 (domingo) - 20h30 - Vasco x São Paulo - São Januário
32ª rodada do Campeonato Brasileiro - 05.11 (quarta) - 21h30 - São Paulo x Flamengo - Vila Belmiro
33ª rodada do Campeonato Brasileiro - 08.11 (sábado) - 21h - São Paulo x RB Bragantino - Vila Belmiro
34ª rodada do Campeonato Brasileiro - data e horário a definir - Corinthians x São Paulo - Neo Química Arena
35ª rodada do Campeonato Brasileiro - data e horário a definir - São Paulo x Juventude - Vila Belmiro
36ª rodada do Campeonato Brasileiro - data e horário a definir - Fluminense x São Paulo - Maracanã
37ª rodada do Campeonato Brasileiro - data e horário a definir - São Paulo x Internacional - estádio indefinido
38ª rodada do Campeonato Brasileiro - data e horário a definir - Vitória x São Paulo - Barradão
