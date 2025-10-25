Luciano vira assunto após alcançar marca histórica no São Paulo: 'Ídolo'
Atacante chegou a 100 gols com a camisa tricolor
O atacante Luciano abriu o placar no confronto entre São Paulo e Bahia, deste sábado (25), no Morumbis, pela 30ª rodada do Brasileirão. Com o gol, ele alcançou a marca expressiva de cem gols com a camisa do Tricolor. A situação repercutiu nas redes sociais.
O gol do camisa 10 do time paulista aconteceu ainda no primeiro tempo da partida. O cronômetro marcava seis minutos, quando Luciano tabelou com Maik, e assim entrou na área adversária. Ao receber o passe do companheiro, o atacante acertou um chute de primeira que parou no ângulo do goleiro Ronaldo.
O lance foi comemorado por torcedores do São Paulo nas redes sociais, que também exaltaram a marca de 100 gols, alcançada pelo jogador. Veja a repercussão abaixo:
