Luciano vira assunto após alcançar marca histórica no São Paulo: 'Ídolo'

Atacante chegou a 100 gols com a camisa tricolor

Lucas Boustani
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 25/10/2025
22:47
Luciano comemora gol do São Paulo contra o Bahia (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)
imagem cameraLuciano comemora gol do São Paulo contra o Bahia (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)
O atacante Luciano abriu o placar no confronto entre São Paulo e Bahia, deste sábado (25), no Morumbis, pela 30ª rodada do Brasileirão. Com o gol, ele alcançou a marca expressiva de cem gols com a camisa do Tricolor. A situação repercutiu nas redes sociais.

O gol do camisa 10 do time paulista aconteceu ainda no primeiro tempo da partida. O cronômetro marcava seis minutos, quando Luciano tabelou com Maik, e assim entrou na área adversária. Ao receber o passe do companheiro, o atacante acertou um chute de primeira que parou no ângulo do goleiro Ronaldo.

O lance foi comemorado por torcedores do São Paulo nas redes sociais, que também exaltaram a marca de 100 gols, alcançada pelo jogador. Veja a repercussão abaixo:

