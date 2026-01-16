Casares avalia renunciar ao cargo antes da votação de Assembleia Geral no São Paulo

Julio Casares avalia renunciar seu cargo de presidente do São Paulo antes de passar por votação da Assembleia Geral que pode definir sua destituição. No momento, após aprovação do Conselho Deliberativo, Casares está afastado.

continua após a publicidade

O Lance! apurou que existe uma forte tendência. De acordo com o argumento ouvido pela reportagem, seria em decorrência a um problema de saúde, que não foi esclarecido.

O Conselho Deliberativo do São Paulo se reuniu nesta sexta-feira (16) no estádio do Morumbis para votar o possível impeachment de Julio Casares. Com 188 votos, o quórum foi atingido e Casares foi afastado de seu cargo no Tricolor.

continua após a publicidade

A reunião aconteceu de forma híbrida, com participação de conselheiros online também. Era necessário um quórum presencial de 75%, mas a aprovação do andamento do processo do impeachment exigia dois terços do total de conselheiros, totalizando 171 votos favoráveis, o que chegou a ser contestado por Casares durante a semana.

➡️Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Agora, Casares é afastado do seu cargo. Com isso, Harry Massis assume. A partir de agora, começa um prazo de 30 dias para convocação de Assembleia Geral entre os sócios. Maioria simples é necessário para que Casares seja destituído de vez.

continua após a publicidade

Segundo apurou o Lance!, a renúncia - se acontecer -, seria anunciada nos próximos dias. Esta decisão cabe somente ao presidente.

Julio Casares chegando ao local da votação (Foto: Eduardo Carmim/Photo Premium/Gazeta Press)

Aliados já haviam aconselhado renúncia

Aliados de Julio Casares já haviam aconselhado uma possível renúncia antes mesmo da votação do Conselho nesta sexta-feira (16). Até aquele momento, a decisão teria sido cogitada, mas o presidente quis seguir com o processo.