Casares avalia renunciar ao cargo antes da votação de Assembleia Geral no São Paulo
Casares avalia renúncia antes de próxima etapa de processo do possível impeachment
Julio Casares avalia renunciar seu cargo de presidente do São Paulo antes de passar por votação da Assembleia Geral que pode definir sua destituição. No momento, após aprovação do Conselho Deliberativo, Casares está afastado.
O Lance! apurou que existe uma forte tendência. De acordo com o argumento ouvido pela reportagem, seria em decorrência a um problema de saúde, que não foi esclarecido.
O Conselho Deliberativo do São Paulo se reuniu nesta sexta-feira (16) no estádio do Morumbis para votar o possível impeachment de Julio Casares. Com 188 votos, o quórum foi atingido e Casares foi afastado de seu cargo no Tricolor.
A reunião aconteceu de forma híbrida, com participação de conselheiros online também. Era necessário um quórum presencial de 75%, mas a aprovação do andamento do processo do impeachment exigia dois terços do total de conselheiros, totalizando 171 votos favoráveis, o que chegou a ser contestado por Casares durante a semana.
Agora, Casares é afastado do seu cargo. Com isso, Harry Massis assume. A partir de agora, começa um prazo de 30 dias para convocação de Assembleia Geral entre os sócios. Maioria simples é necessário para que Casares seja destituído de vez.
Segundo apurou o Lance!, a renúncia - se acontecer -, seria anunciada nos próximos dias. Esta decisão cabe somente ao presidente.
Aliados já haviam aconselhado renúncia
Aliados de Julio Casares já haviam aconselhado uma possível renúncia antes mesmo da votação do Conselho nesta sexta-feira (16). Até aquele momento, a decisão teria sido cogitada, mas o presidente quis seguir com o processo.
