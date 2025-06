Quem é a nova comissão técnica de Crespo e o que mudou no São Paulo?

Hernán Crespo retorna ao São Paulo após pouco mais de dois anos. O técnico deve se apresentar na próxima semana e volta ao clube em contextos diferentes.

Uma das mudanças é quanto a comissão técnica de Crespo. Na sua primeira passagem, em 2021, Juan Branda (auxiliar técnico), Alejandro Kohan e Gustavo Sato (preparadores físicos), Gustavo Nepote (preparador de goleiros) e Tobías Kohan (analista de desempenho). Nesta passagem nova, Crespo chegará com o auxiliar Juan Branda e o preparador de goleiros Gustavo Nepote.

No mais, o auxiliar Víctor López e os preparadores físicos Federico Martinetti e Leandro Paz serão as principais mudanças da comissão de Hernán Crespo.

Gustavo Nepote foi preparador de goleiros na primeira passagem de Crespo também (Foto: Reprodução/Twitter)

Mas como foi a demissão de Crespo e relação com diretoria do São Paulo?

Mesmo com o título, a passagem de Crespo chegou ao fim meses depois. Em outubro, o São Paulo anunciou a demissão do técnico. Alguns fatores contribuíram para a decisão, entre eles a eliminação na Libertadores, em uma revanche contra o Palmeiras, e a queda na Copa do Brasil diante do Fortaleza, ambas nas quartas de final. Uma sequência de resultados ruins no Brasileirão daquele ano culminou na saída do treinador. Posteriormente, Rogério Ceni assumiu o comando da equipe.

Em 53 partidas sob o comando de Crespo, o time somou 24 vitórias, 19 empates e 10 derrotas, com um aproveitamento de 57,2%. Foram 88 gols marcados e 49 sofridos.

Quanto a diretoria que estava na época na qual Crespo deixou o clube, continuam os mesmos nomes - todos da gestão Casares. O Lance! apurou que a saída do técnico foi tranquila.

Foi informado à reportagem que, desde o começo dos novos contatos, o técnico se mostrou bastante empolgado. Nas conversas, revelou que nunca deixou de acompanhar ao clube e, logo de cara, aceitou a possibilidade de retornar. Nas suas palavras, o São Paulo o recebeu com muito carinho.