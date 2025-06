Bastidores da volta de Crespo: tática, reuniões animadas e ligação com o São Paulo

O São Paulo anunciou o retorno de Hernán Crespo nesta quarta-feira (19). O Lance! apurou os bastidores da volta do técnico e como foram as reuniões até seu retorno.

continua após a publicidade

Desde a demissão de Luis Zubeldía, Crespo era visto como praticamente o único plano do Tricolor. O L! confirmou que o treinador deixou claro o apego pelo clube e sempre demonstrou a pessoas próximas que tinha este desejo de retornar.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Ligações e reuniões

As reuniões com Crespo foram feitas de forma online. Foi informado à reportagem que, desde o começo, o técnico se mostrou bastante empolgado. Nas conversas, revelou que nunca deixou de acompanhar ao clube e, logo de cara, aceitou a possibilidade de retornar. Nas suas palavras, o São Paulo o recebeu com muito carinho.

continua após a publicidade

O trâmites burocráticos foram finalizados na manhã de quarta-feira (18), antes do anúncio oficial. Ainda nestas conversas oficiais, antes de assinar o contrato, Crespo demonstrou visões de esquemas táticos que deseja adotar e falou sobre jogadores.

➡️São Paulo anuncia retorno do técnico Hernán Crespo

Crespo estava conversando sobre tática antes mesmo de assinar o contrato (Foto: Divulgação / Twitter São Paulo)

Quando Crespo será apresentado?

Hernán Crespo ainda não está no Brasil. O Lance! que a expectativa é que ele chegue no começo da semana que vem. A partir daí, será marcada sua apresentação. É certeza que ele começará a se apresentar e pensar nos trabalhos antes do retorno do elenco, que está de recesso até o dia 26 de junho.

continua após a publicidade

Relação de Crespo com o São Paulo

O Tricolor tinha pressa em trazer um novo comandante e logo iniciou a procura no mercado. Crespo teve um apelo forte por ter sido essencial na conquista do Paulista de 2021, que rompeu um jejum de anos sem títulos do time, e por cumprir algumas exigências do clube. Entre elas, estar livre no mercado e com uma folha salarial condizente com a política do clube. A boa relação também influenciou, Crespo deixou o clube de "portas abertas" em 2021.

Na sua primeira passagem pelo São Paulo, que terminou em outubro de 2021, Crespo somou 24 vitórias, 19 empates e 10 derrotas, o que representa um aproveitamento de 57,2%. O desempenho ofensivo mostrava consistência, com 88 gols marcados, com uma média de 1,6 por jogo. Na defesa, sofreu 49 gols, o que equivale a 0,9 por partida.