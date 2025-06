Por onde anda Fabiano, ex-São Paulo, Santos e Internacional?

Iniciou a carreira tardia no futebol, destacando-se no Internacional a partir de 1997.

Fabiano de Souza, conhecido apenas como Fabiano, é um dos jogadores mais lembrados pelos torcedores do Internacional — e também um dos mais temidos pela torcida rival. O ex-atacante ficou marcado na história do Colorado como “Homem Grenal”, graças aos muitos gols que anotou nos clássicos contra o Grêmio. Com passagem também por São Paulo e Santos, Fabiano pendurou as chuteiras do futebol em 2011 e, anos depois, surpreendeu ao tentar ingressar na política. O Lance! te conta por onde anda Fabiano.

Natural de Rubim, interior de Minas Gerais, Fabiano nasceu em 18 de março de 1975. Teve um início tardio no futebol. Até os 17 anos, trabalhava em uma fábrica de rações e jogava apenas por lazer. O acaso e a insistência de um amigo o levaram às categorias de base do Sertãozinho, no interior paulista. A partir dali, começou a trilhar um caminho que poucos imaginavam.

Início tardio e a ascensão no Internacional

Após passagens por XV de Jaú e Juventus-SP, Fabiano chamou a atenção do Internacional e foi contratado em 1996. Seu início no Beira-Rio foi promissor, mas seria em 1997 que ele se eternizaria como ídolo colorado.

No dia 2 de julho de 1997, foi o autor do gol que deu o título do Campeonato Gaúcho ao Inter em um Grenal decisivo. Pouco depois, em 24 de agosto, protagonizou uma das maiores vitórias do clube no clássico: um histórico 5 a 2 sobre o Grêmio no Olímpico, com dois gols seus. A partir daquele dia, passou a ser saudado pela torcida com o grito de “Uh, Fabiano”, e consolidou sua imagem como carrasco gremista.

Com habilidade, oportunismo e uma impressionante capacidade de decidir jogos importantes, Fabiano acumulou mais de 100 partidas pelo Internacional e participou ativamente de campanhas memoráveis. Ao todo, foram 118 jogos, com 48 vitórias, 30 empates e 40 derrotas.

Passagem pelo São Paulo e retorno ao Colorado

Em 2001, Fabiano foi contratado pelo São Paulo, onde viveu um ano vitorioso. Com o Tricolor paulista, conquistou o Torneio Rio-São Paulo, título que marcou sua breve passagem pelo Morumbi. Embora não tenha se tornado titular absoluto, contribuiu com gols e experiência para o elenco são-paulino.

Após o título paulista, Fabiano retornou ao Internacional. No seu segundo ciclo pelo clube gaúcho, voltou a ser peça importante e levantou mais um Campeonato Gaúcho, em 2002. Mesmo com o passar dos anos, manteve a idolatria junto à torcida e o respeito no cenário local.

Experiência no Santos e no exterior

Ainda em 2002, Fabiano foi contratado pelo Santos. Sua passagem pela Vila Belmiro foi discreta em termos individuais, mas o ano ficou marcado pela conquista coletiva: o Peixe, comandado por Diego e Robinho, sagrou-se campeão brasileiro. Embora não tenha sido protagonista, Fabiano fez parte do elenco que encerrou um jejum de quase duas décadas do Santos no cenário nacional.

Depois disso, o atacante se transferiu para o Atlético Nacional, da Colômbia. Por lá, reencontrou o bom futebol e, em 2004, conquistou o título do Campeonato Colombiano (Apertura). Sua experiência internacional acrescentou um capítulo importante em sua trajetória profissional.

Despedida de Fabiano dos gramados e vida após o futebol

Fabiano decidiu se aposentar oficialmente em 2011, aos 36 anos. Sua despedida foi feita em grande estilo: um jogo festivo no Beira-Rio, no dia 7 de dezembro daquele ano, reunindo o time do Internacional de 1997 e amigos do atacante Leandro Damião. O placar terminou em 8 a 6 para o time de Fabiano, com direito a gol de pênalti do ídolo colorado e uma grande festa nas arquibancadas, onde os gritos de “Uh, Fabiano” ecoaram uma vez mais.

Após encerrar a carreira como jogador, Fabiano seguiu envolvido com o futebol, participando de eventos beneficentes e mantendo laços com o Internacional.

Por onde anda Fabiano?

Nos últimos anos, Fabiano decidiu se aventurar na política. Em 2022, foi candidato a deputado federal pelo Rio Grande do Sul, pelo PSDB, obtendo 2.139 votos, mas sem conseguir se eleger. Em 2024, disputou uma vaga de vereador em Porto Alegre, desta vez pelo PSD, mas também não alcançou sucesso nas urnas.

Apesar das derrotas eleitorais, Fabiano segue ativo na vida pública, participando de projetos sociais e eventos esportivos. É figura presente em encontros de ex-jogadores e mantém o respeito da torcida colorada, que jamais esquecerá seus gols nos Grenais. Fora do ambiente político e esportivo, leva uma vida tranquila, acompanhando o Internacional e sempre relembrando com orgulho os momentos vividos no Beira-Rio.

Clubes em que Fabiano atuou