Quanto tempo fora do São Paulo? Entenda a lesão de Wendell e prazos de retorno

O São Paulo perdeu Wendell no jogo contra o Grêmio, que aconteceu na 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador sofreu uma ruptura da fáscia plantar e o Lance! foi investigar com um profissional para entender o que é essa lesão e qual o prazo de retorno.

A reportagem apurou as informações com a doutora Claudia Diniz Freitas, ortopedista especialista em cirurgia do pé e tornozelo do Hospital Alemão Oswaldo Cruz para compreender quais os sintomas, tratamento e como surge.

- A ruptura da fáscia plantar é quando há um rompimento parcial ou total da dessa estrutura, um tecido fibroso que vai do calcanhar até próximo aos dedos dos pés, localizada na sola do pé - disse a médica.

- Ela tem a função de sustentar o arco plantar ao ficarmos em pé e absorver o impacto durante atividades de impacto - completou.

Wendell se lesionou ainda no primeiro tempo da partida contra o Grêmio, que aconteceu na última semana.

O jogador sentiu a lesão sozinho. O confronto aconteceu na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, e o jogador deixou o gramado de muletas. Sua situação médica foi confirmada em boletim médico divulgado na última sexta-feira, dia 17.

Wendell se lesionou na última quinta-feira (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)

E quando Wendell volta?

Segundo informado pela médica ao Lance!, existem tratamentos convencionais e tratamentos que pedem cirurgia. No caso de Wendell, pela gravidade e como não foi uma ruptura total, o convencional foi adotado. Embora o São Paulo não crave prazos, o retorno deste tipo de lesão pode levar de seis a dez semanas. Ou seja, existe chances que Wendell perca a reta final da temporada.

- Na lesão parcial da fáscia plantar, o tempo de retorno ao esporte varia de 6 a 10 semanas, alguns atletas conseguem voltar entre 4 e 6 semanas, mas com cuidado para evitar recidivas, com treinos progressivos - esclareceu.

- O tratamento conservador, maioria dos casos, consiste inicialmente imobilização com bota ortopédica, medicamentos anti-inflamatórios, gelo para reduzir dor e inchaço, repouso, posteriormente fisioterapia para fortalecimento e reabilitação e uso de órteses ou palmilha - completou sobre como funciona o tratamento.

O São Paulo, em mais um ano, está sendo assolado pelo “fantasma” do departamento médico. Após uma semana sem jogos por conta da Data Fifa, o São Paulo “ganhou” mais atletas no DM.

Ao todo, são onze desfalques. Estão no departamento médico: Calleri (cirurgia no joelho esquerdo), Ryan (cirurgia no joelho esquerdo), André Silva (lesão no ligamento cruzado posterior e estiramento no ligamento cruzado anterior do joelho direito), Luan (lesão no adutor direito), Rafael Toloi (lesão na região posterior da coxa esquerda), Oscar (lesão muscular na panturrilha esquerda), Cédric (fratura em dedo do pé direito), Leandro (dores no joelho esquerdo) e Dinenno (dores no joelho direito).