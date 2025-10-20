Mirassol x São Paulo: CBF divulga áudios do VAR sobre lances polêmicos

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou os áudios do VAR da vitória do Mirassol sobre o São Paulo por 3 a 0, neste domingo (19), em partida válida pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo aconteceu no estádio José Maria de Campos Maia.

O primeiro lance ocorreu ainda na etapa inicial. Aos 31 minutos, o zagueiro Alan Franco perdeu a bola e derrubou Carlos Eduardo dentro da área. O árbitro Matheus Delgado Candançan (SP) foi chamado para revisão.

— Impacto claro. Para o jogo, Matheus. Eu só vou ver o app porque o puxão na bermuda é muito claro, tá? Matheus, vou recomendar a revisão para um possível penal e vou checar o app — disse Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC), do VAR.

— O jogador defensor (Alan Franco) vê que vai perder a bola e tem um puxão claro no shorts que impacta sim na ação. Seguiu, tudo limpo? Ok, vou voltar com a revisão de pênalti — decidiu Candançan.

O segundo lance gerou mais polêmica. Dentro da área, Lucas tentou cabecear e acabou acertando a bola com a mão. No entanto, duas situações foram analisadas: o impedimento de Danielzinho e uma possível interferência no lance.

— Que pega na mão ok, mas eu quero ver antes a ação dele. Ele vai para cabecear... eu quero ver se pega na cabeça dele. Ela não pega na cabeça, vai direto na mão. E essa mão, ele não está disputando com ninguém. Ele vê todo o trajeto da bola e ergue o braço, tá? Não é um movimento para cabecear. Não é uma mão de disputa, é uma mão que está aberta e que não é justificável por essa ação — apontou Rodrigo D'Alonso.

— O braço dele nessa situação, onde ele está subindo, está descolado do corpo, ampliando o espaço corporal. Não tem o movimento de cabeça onde ele joga a bola, correto? — pontuou Candançan.

O árbitro de vídeo traçou as linhas de impedimento de Danielzinho e constatou a posição irregular. No entanto, deixou a decisão final para o árbitro de campo.

VAR: Ele está o tempo todo com ela [mão] erguida. Agora, só vou passar uma linha para ver se o jogador que está do lado dele ali atrapalha ele. Aí agora você avalia a interferência.

Árbitro: Vê se tem uma situação onde ele toca nele. Coloca uma câmera para mostrar interferência. Esse jogador tem um contato lá, é isso?

VAR: Quem cabeceia é o Lucas, ele está atrás do Lucas. Olha a distância que ele está do Lucas.

Árbitro: Ele não tem contato lá, né? Ok. O Lucas não está vendo esse jogador, ele não impacta na ação dele. Vocês concordam?

VAR: Em nenhum momento ele interfere na ação do Lucas.

Após o diálogo, o pênalti foi marcado para o Mirassol e convertido por Carlos Eduardo.

Mirassol x São Paulo (Rubens Chiri/Saopaulofc.net)

O que vem pela frente para São Paulo e Mirassol?

O São Paulo volta a jogar no sábado, dia 25, contra o Bahia no Morumbis. O Mirassol joga no mesmo dia contra o Sport, na Ilha do Retiro.