Veja memes da eliminação do São Paulo na Copa do Brasil

O São Paulo foi eliminado da Copa do Brasil para o Juventude após perder o segundo jogo por 3 a 1. O Tricolor havia vencido o jogo de ida no Morumbis, mas perdeu o segundo jogo no Alfredo Jaconi, sofrendo um gol nos acréscimos.

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Durante a partida, Ferreirinha foi expulso, o que dificultou o cenário para a equipe de Roger Machado. O jogador ficou menos de um minuto em campo antes de receber o cartão vermelho por conduta violenta. Após o resultado, torcedores rivais aproveitaram a desclassificação para brincar nas redes sociais.

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Confira alguns memes sobre a queda do São Paulo:

Luis Mandaca marcou o gol da classificação (Foto: Antônio Machado /Fotoarena/Folhapress)

Como foi o jogo?

Em casa, o Juventude controlou as ações no primeiro tempo e foi superior durante boa parte da etapa inicial. A equipe de Caxias do Sul pressionou, levou perigo ao São Paulo e exigiu boas intervenções de Rafael. Em uma das chegadas, na finalização de Gabriel Pinheiro, a bola passou rente à trave. O clima esquentou nos minutos finais da etapa inicial. Luciano deixou o gramado com dores, e Ferreirinha entrou em seu lugar. No entanto, o atacante permaneceu apenas 30 segundos em campo antes de ser expulso após acertar uma cotovelada em Rodrigo Sam, lance interpretado pela arbitragem como agressão.

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Com um jogador a menos, o São Paulo voltou para o segundo tempo recuado e tentando se defender. Roger Machado lançou Osório logo no reinício para fechar mais a equipe, mas o Juventude seguiu encontrando espaços. Aos 19 minutos, Gabriel Pinheiro empatou a partida. Aos 26, Marcos Paulo venceu Enzo Díaz e marcou o segundo, colocando os gaúchos em vantagem no agregado. No desespero, Roger promoveu novas mudanças e colocou Gonzalo Tapia, que precisou de poucos segundos para balançar as redes e igualar novamente o confronto. Já nos acréscimos, Mandaca foi decisivo. Acionado na etapa final, o meia apareceu livre na área e, de cabeça, marcou o gol que garantiu a classificação do Juventude.

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