A história do São Paulo começa na virada do século, em 1900, com o Paulistano, time de Friedenreich e primeiro clube a excursionar na Europa (em 1925), mas que não admitia profissionalismo no futebol, assim como a Associação Atlética das Palmeiras. Assim, em 1930, os sócios decidiram fundar o São Paulo da Floresta, incorporando o vermelho e branco do Paulistano e o branco e preto da Associação Atlética das Palmeiras. Logo no seu ano de estreia, o time conseguiu chegar ao vice-campeonato e conquistou o título em 1931. Em 1933, bateu o Santos por 5 a 1 no primeiro jogo do futebol profissional do Brasil.