Promessa do São Paulo entra na mira do Barcelona

O atacante Gustavo Zabarelli, do time sub-17 do São Paulo, estaria no radar do Barcelona. A informação foi antecipada pelo jornal espanhol "Sport" e confirmada pelo Lance!.

A reportagem apurou que, mesmo com apenas 16 anos, Zabarelli é considerado um dos principais ativos de Cotia e desperta interesse de clubes na Europa há algum tempo. Desde as categorias de base, o jovem é tratado como promessa e vem sendo acompanhado de perto pelo São Paulo.

Em julho, firmou seu primeiro contrato profissional com o Tricolor, com vínculo até 2028, pensando justamente em uma valorização. Apesar da pouca idade, o atleta já é patrocinado por marcas esportivas e tem sido presença constante nas convocações das seleções de base do Brasil.

Nas próximas semanas, o staff do jogador deve viajar à Europa para realizar algumas reuniões e avaliar algumas propostas que podem surgir. Pelo lado do São Paulo, há o entendimento de que novas vendas de ativos assim devem ocorrer a partir de 2026, como parte do planejamento orçamentário e diante das dificuldades financeiras que o clube ainda enfrenta.

Zabarelli assinou contrato profissional até 2028 (Foto: Divulgação/ São Paulo)

Negociação pode seguir moldes de Angelo

Uma possível negociação envolvendo Gustavo Zabarelli pode seguir moldes parecidos com a que aconteceu com Angelo, também do Sub-17.

Em junho deste ano, o lateral-direito foi vendido ao Strasbourg, da França. O jogador deve começar a defender a equipe quando completar 18 anos. A venda foi acertada por 5 milhões de euros (R$32 milhões, na cotação atual), além de 2 milhões de euros (R$12,8 milhões na cotação atual) em metas.

Como ainda não existe uma proposta fechada por Zabarelli, valores ainda não entraram em discussão. Mas o que deve espelhar os moldes é justamente essa questão da idade. Aos 16 anos, se for vendido para qualquer equipe, deve viajar quando completar 18, em 2027.