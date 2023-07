A expectativa é grande no São Paulo. Afinal, funcionários do clube estão na Colômbia para enfim o astro James Rodríguez. E não foi só isso nesta sexta-feira (28). O clube do Morumbi iniciou de vez as conversas para tentar repatriar o ídolo Lucas Moura. Enquanto isso, Dorival Júnior começou a montar o time para enfrentar o Bahia. Confira as notícias!



Contrato ‘tampão’, vitrine para os gringos e James Rodríguez: as conversas para retorno de Lucas Moura



O céu é o limite no São Paulo. Depois de encaminhar um contrato de dois anos com o colombiano James Rodríguez (o acordo ainda não foi assinado), o clube do Morumbi apresentou oficialmente nesta sexta-feira (28) suas condições para o retorno de Lucas Moura, ídolo revelado no Tricolor e que está sem vínculo vigente com outro time desde junho, quando deixou o Tottenham, da Inglaterra.



Número da camisa, apresentação… Os detalhes da chegada de James Rodríguez no São Paulo



Questão de horas torcedor! Uma equipe de funcionários do São Paulo, liderada pelo gerente de futebol Rui Costa, está na Colômbia para acertar a assinatura do contrato de dois anos com o astro James Rodríguez, de 32 anos, com o time do Morumbi. Os planos é de anunciar o jogador já nesta sexta-feira (28). E outros setores do clube trabalham em como anunciar e detalhes da maior contratação do Tricolor na temporada.



Escalação do São Paulo: Dorival quebra a cabeça para decidir ataque contra o Bahia



O elenco do São Paulo realizou na manhã desta sexta-feira (28) mais um treino visando o duelo contra o Bahia, às 11h (de Brasília) deste domingo (30), no Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro. Mais um dia para o técnico Dorival Júnior decidir quem formará o ataque do time no jogo, visando que os titulares Luciano e Calleri estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo.



