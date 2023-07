Com pequenos detalhes a serem acertados entre clube e staff do jogador, a diretoria do São Paulo trabalha com a ideia de ter James Rodríguez disponível para o confronto de volta contra o Corinthians, no dia 16 de agosto, pela partida de volta das semifinais da Copa do Brasil. Para isso, o colombiano precisa estar no Boletim Informativo Diário da CBF até o dia 8 de agosto.