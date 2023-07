+ Renove o seu estoque de camisas do Tricolor com o cupom LANCEFUT 10% OFF



Como o primeiro jogo da semifinal contra o Corinthians foi na terça-feira (25) e o Tricolor só voltará a campo na próxima quinta-feira (3/8), para abrir as oitavas de final da Copa Sul-Americana ante o San Lorenzo, na Argentina, a tendência é Dorival levar a campo força máxima diante do rival nordestino, até como forma de conquistar pontos e se reabilitar no Brasileirão pensando em G-4.



Diante disso, o São Paulo deverá ir a campo no domingo com Rafael; Rafinha, Arboleda, Beraldo e Caio; Pablo Maia, Alisson e Michel Araujo (Nestor); Wellington Rato, David (Juan) e Erisson.



Nos trabalhos desta sexta, a comissão técnica exibiu um vídeo aos atletas, que partiram para o gramado na sequência. Após o aquecimento comandado pelos preparadores físicos, Dorival Júnior comandou um trabalho de troca de passes e enfrentamento em espaço reduzido e um exercício tático de 11 contra 11. Por fim, houve um ensaio de bola parada ofensiva e defensiva.



A novidade por dia ficou por conta de Gabriel Neves. O volante, em recuperação de fraturas de costela, correu no gramado. Ele segue sendo avaliado periodicamente pelo departamento médico para acompanhar a consolidação das fraturas e ainda não está liberado para trabalhos com o grupo.