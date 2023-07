É nesse contexto que o clube do Morumbi apareceu com a solução: um contrato 'tampão' somente até o final do ano. Com isso Lucas manteria o ritmo de jogo e ganharia, na visão dos dirigentes, uma ótima vitrine para conseguir o sonhado contrato com uma equipe do exterior, de preferência na Europa, adiando a ida para um mercado emergente, como os EUA ou mundo árabe.