Conforme o Lance! apurou, o Tricolor busca anunciar oficialmente o novo reforço ainda nesta sexta para assim poder apresentá-lo à torcida no domingo (30), no duelo contra o Bahia pelo Campeonato Brasileiro, às 11h (de Brasília), no Morumbi. Mais de 49 mil ingressos já foram vendidos para o duelo. Até por isso, os exames médicos do jogador podem ser feitos já em Medellín, onde ele mora e negociar com os dirigentes são-paulinos.



E essa deverá ser a única 'festa' promovida pelo Tricolor pela chegada do jogador, sem atuar desde que deixou o Olympiacos, da Grécia, no início de abril. Um evento de grandes proporções, como foram as apresentações de Daniel Alves e Luís Fabiano, está descartada.



Outro assunto debatido internamente é o número da camisa a ser usada por James. O colombiano tem o número 10 como uma marca pessoal. A usou até no Real Madrid. No São Paulo ela atualmente pertence a Luciano. Ao Lance!, fontes confidenciaram que o atacante topa cedê-la ao novo companheiro de clube, desde que fique com a 11, seu número favorito, atualmente de Rodrigo Nestor, que pode deixar o clube já que tem proposta do Zenit, da Rússia. Se a equação não for resolvida, o plano é usar dois dígitos que somados deem o dez, como 19, 37, 46 ou 55.



Conforme o Lance! revelou na quinta-feira (27), a chance de jogar no futebol brasileiro, uma liga de maior competitividade e evidência na América do Sul, perto da família e dos negócios, além da chance de de atuar ao lado de Rafinha novamente foram alguns dos pontos que fizeram com que James Rodríguez deixasse encaminhada o acerto com o São Paulo.