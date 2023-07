A partir daí, James começou a sua passagem em centros 'menores' do futebol mundial. Foram duas temporadas no Al-Rayyan, com somente 16 partidas realizadas e cinco gols marcados. Apesar de não ter tido histórico de lesão no futebol do Oriente Médio, o colombiano não conseguiu repetir o bom desempenho. Já no Olympiacos, foram 23 jogos e cinco gols na última temporada, com três lesões, ficando fora de cinco partidas.