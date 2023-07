Às vésperas do primeiro duelo ante o rival Corinthians pela semifinal da Copa do Brasil, o São Paulo encerrou a preparação para o jogo, definindo o time que irá a campo na decisão. Rafinha, pivô de uma polêmica viagem à Alemanha no final de semana, trabalhou sem limitações. Éverton Ribeiro é o sonho da diretoria tricolor para 2024. E clube do Morumbi fecha parceria para dar sequência à modernização do Reffis. Confira as notícias!



SÃO PAULO FAZ SEUS PLANOS PARA CONTRATAR ÉVERTON RIBEIRO



Se vem atravessando uma janela de transferências relativamente sem nenhuma movimentação, o São Paulo usa o tempo que ainda resta para tentar garantir a Dorival Júnior pelo menos nomes que possam reforçar o elenco no ano que vem. É assim com Erick, ponta do Ceará que tem um pré-acordo definido com o Tricolor, que tenta (sem sucesso até o momento) antecipar sua chegada. E agora vai ser assim com o meia Éverton Ribeiro, multicampeão e ídolo do Flamengo.



RAFINHA TREINA E DORIVAL ESBOÇA ESCALAÇÃO



O São Paulo encerrou na tarde desta segunda-feira (24) a preparação para o jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil contra o Corinthians, às 21h30 (de Brasília) desta terça-feira (25), em Itaquera. Os trabalhos serviram para Dorival definir o time titular do Tricolor para o clássico. O lateral-direito Rafinha, que não atuou na derrota para o Cuiabá no último sábado (22), fora de casa, pelo Campeonato Brasileiro, por ter sido autorizado a viajar à Alemanha, trabalhou nesta manhã sem limitações.



SÃO PAULO FECHA PARCERIA PARA MODERNIZAR O REFFIS



O São Paulo fechou contrato com a Avanutri, com validade de um ano, para reforçar seu Reffis no CT da Barra Funda. A empresa é especializada em recuperação, nutrição e performance e foi a mesma que teve parceria com a CBF e a Seleção Brasileira durante a Copa do Mundo do Qatar em 2022. O objetivo da parceria é melhorar a recuperação física dos atletas após as partidas, diante do alto número de jogos do time de Dorival Júnior.



