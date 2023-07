+ Renove o seu estoque de camisas do Tricolor com o cupom LANCEFUT 10% OFF



Na sequência, houve uma atividade tática seguida de ensaio de bolas paradas. Para parte do grupo, a comissão comandou uma atividade de posse em espaço reduzido.



Os trabalhos serviram para Dorival definir o time titular do Tricolor para o clássico. O lateral-direito Rafinha, que não atuou na derrota para o Cuiabá no último sábado (22), fora de casa, pelo Campeonato Brasileiro, por ter sido autorizado a viajar à Alemanha, trabalhou nesta manhã sem limitações.



Rafinha ficou apenas no banco no amistoso comemorativo promovido pelo Bayern de Munique neste domingo (23), na Alemanha, para comemorar os dez anos da conquista da tríplice coroa pelo clube bávaro. O jogador do Tricolor foi um dos convidados de honra do evento e acabou homenageado.



No restante da equipe, a estrutura deverá ser a mesma dos 11 iniciais que eliminaram o Palmeiras nas quartas de final da Copa do Brasil, com Alisson escalado como segundo volante ao lado de Pablo Maia e Wellington Rato garantido como ponta no ataque ao lado de Luciano e Calleri. A dúvida é na armação, onde Nestor disputa posição com Michel Araujo.



Diante disso, o provável São Paulo que buscará a primeira vitória da história tricolor em Itaquera deve vir escalado com Rafael; Rafinha, Arboleda, Diego Costa e Caio; Pablo Maia, Alisson e Michel Araujo (Nestor); Wellington Rato, Luciano e Calleri.