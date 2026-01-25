Presidente do São Paulo confirma retorno de Rafinha

Harry Massis, presidente do São Paulo, confirmou o retorno de Rafinha ao clube. Após a final da Copinha, Massis concedeu entrevista e falou sobre o assunto.

Rafinha deve assumir o cargo de "gerente" de futebol no São Paulo. Muricy Ramalho, que antes era quem ocupava, mas com o nome de coordenador, pediu demissão no fim da última semana.

Harry Massis, agora presidente do São Paulo, tem uma boa relação com o ex-jogador e está por trás destas articulações. Muricy também comunicou sua decisão a ele. A ideia é ter Rafinha como um elo entre a diretoria e o futebol.

Para assinar, basta Rafinha rescindir seu contrato com a TV Globo, na qual atua como comentarista.

- Ele é nosso, está com problema de desligamento (na Globo). É uma pessoa que gosto muito, campeão, capitão, líder. Ele vai mudar muito o São Paulo - explicou Massis.

(Foto: Miguel Schincariol/Saopaulofc.net)

Desejo de trabalhar em parte interna do clube era sonho de Rafinha

Rafinha dividiu vestiário com vários jogadores do elenco atual, o que também pode facilitar seu trabalho. O ex-lateral esteve na campanha da conquista da Copa do Brasil em 2023 e se aposentou em 2024. Até então, estava trabalhando como comentarista esportivo em algumas emissoras, mas sempre esboçou o desejo de ter um cargo assim dentro de clube, algo que existia desde antes da sua aposentadoria.

A expectativa é que o negócio caminhe nos próximos dias. Ainda não existem detalhes sobre tempo de contrato.

