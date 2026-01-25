Presidente do São Paulo confirma planos para técnico do Sub-20 no profissional

Após a final da Copinha 2026, na qual o São Paulo foi derrotado por 2 a 1 pelo Cruzeiro, Harry Massis confirmou planos para Allan Barcellos no profissional olhando a longo prazo.

Allan Barcellos renovou com o São Paulo até 2027. No Tricolor desde 2022, teve uma passagem como técnico que começou no Sub-12.

De acordo com o presidente tricolor, serão dois anos nos quais o clube planeja em trabalhar nesta transição do técnico. O Lance! apurou que a ideia é ir passo a passo, sem pular etapas, mas pensando cada vez mais nesta integração com a Barra Funda.

- Ele renovou até 2027, nós temos dois anos. Nesses dois anos, vamos fazer a transição, ele vai lá pra Barra Funda. Vai ficar com o pessoal. É difícil um técnico sair do Sub-20 e correr degrau, vários deles não deram certo. Então nós vamos devagarzinho. Mas deixar claro, o nosso técnico é o Crespo! Eu quero ficar com ele - disse Massis sobre Barcellos.

Allan respondeu fala de Massis sobre seu futuro (Foto: Fabio Giannelli/AGIF/ Gazetapress)

Allan Barcellos foi questionado sobre a fala do presidente e destacou que "pensa em processos", como foi durante sua trajetória.

- Agradeço ao presidente pelo reconhecimento do trabalho. Acredito que seja um processo natural, que precisa respeitar etapas. Não será diferente agora. O período ficará a critério do que o clube definir dentro desse processo de transição, seja qual for o prazo - completou.

