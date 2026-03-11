São Paulo encerra preparação para enfrentar Chapecoense; veja provável escalação
Tricolor fez seu segundo treino sob o comando de Roger Machado nesta quarta-feira
O São Paulo finalizou nesta quarta-feira (11) a preparação para enfrentar a Chapecoense pela 5ª rodada do Brasileirão. O duelo acontece nesta quinta, às 20h, no Canindé, e marca a estreia do técnico Roger Machado no comando do clube. O treinador foi apresentado na terça-feira e realizou duas sessões de treinamento no Super CT da equipe.
No segundo dia, Roger iniciou as atividades com uma conversa com o elenco no centro de treinamento para passar algumas orientações sobre o adversário e exibiu um vídeo com detalhes táticos para o duelo de logo mais. Em seguida, levou a equipe para o campo para trabalhos específicos.
O foco do trabalho foi na parte tática. O treinador promoveu um exercício posicional sem adversário e os atletas realizaram os movimentos orientados pela comissão técnica, que envolveu troca de passes e conclusão de jogadas.
Após o trabalho posicional, Roger Machado comandou uma atividade coletiva de 11 contra 11 e simulou situações de jogo a partir do que será proposto pelo técnico no clube, corrigindo o posicionamento dos jogadores e como construir as jogadas.
Para o duelo contra a Chape, Roger terá os principais nomes do elenco à disposição. O ataque, que sofreu com muitas baixas ao lingo de 2025, segue quase completo com Calleri, Lucas, Luciano, André Silva, Ferreira e Tapia. No meio, Danielzinho pode voltar a aparecer no time titular após iniciar no banco na eliminação diante do Palmeiras no Paulistão. O meio-campo ainda tem Cauly à disposição, recém contratado pelo Tricolor.
Na defesa, a expectativa é que Roger utilize dois nomes na zaga, o que gera disputa por vaga entre Arboleda, Alan Franco e Sabino. Nas laterais, Lucas Ramon deve seguir como titular pelo lado direito e Enzo Díaz na esquerda.
O São Paulo de Roger Machado pode ir a campo com: Rafael; Lucas Ramon, Arboleda, Alan Franco (Sabino) e Enzo Díaz; Marcos Antônio, Danielzinho e Bobadilla (Cauly); Lucas, Luciano e Calleri.
