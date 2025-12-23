menu hamburguer
Polícia abre investigação sobre venda ilegal de camarotes do São Paulo no Morumbis

Ministério Público acionou a polícia sobre a situação

Izabella Giannola
São Paulo (SP)
Dia 23/12/2025
17:02
Escândalo envolveu venda ilegal de ingressos de shows no Morumbis (Foto: Divulgação/ São Paulo FC)
imagem cameraEscândalo envolveu venda ilegal de ingressos de shows no Morumbis (Foto: Divulgação/ São Paulo FC)
A polícia abriu investigação sobre o caso relacionado à venda ilegal de camarotes no estádio do Morumbis. A informação foi antecipada pelo "ge" e confirmada pelo Lance!.

O Ministério Público foi quem pediu, primeiramente, a abertura do inquérito. Agora, a Polícia abriu investigação para apurar uso irregular de camarotes do São Paulo. Segundo apurou a reportagem, as investigações estão em andamento pelo DPPC (Departamento de Polícia de Proteção à Cidadania), em segredo de Justiça, motivo pelo qual detalhes serão preservados para garantir autonomia ao trabalho policial.

No momento, são duas investigações que cercam o Tricolor. A primeira envolve os  áudios vazados nos quais Douglas Schwartzmann e Mara Casares, citados em esquema de comercialização clandestina de ingressos de camarote do Morumbis. A segunda é quanto a um possível desvio de dinheiro na venda de jogadores por parte do São Paulo. A informação, antecipada pelo "UOL" e confirmada pelo Lance!, é de que, além de dirigentes do clube, empresários de jogadores também estão sendo investigados, que também corre em segredo de justiça.

O Lance! apurou que já era previsto que o caso corresse bem no Ministério Público. Com dois escândalos juntos, envolvendo um mesmo foco, existia uma possibilidade deles se unificarem.

São Paulo x Palmeiras, Morumbis (Foto: Iza Giannola/Lance!)
Caso sobre venda ilegal de ingressos de camarotes está correndo na Justiça (Foto: Iza Giannola/Lance!)

São Paulo instaura sindicância para investigar caso do 'Camarote do Morumbis'

O São Paulo abriu uma sindicância para apurar áudios vazados nos quais Douglas Schwartzmann, dirigente das categorias de base, e Mara Casares, ex-esposa do presidente Julio Casares, são citados em um suposto esquema de comercialização clandestina de ingressos de camarote do Morumbis.

Falando da parte política, o Tricolor está passando por uma forte movimentação política. Vale destacar que 2026 será ano de eleições.

