Polícia abre investigação sobre venda ilegal de camarotes do São Paulo no Morumbis

A polícia abriu investigação sobre o caso relacionado à venda ilegal de camarotes no estádio do Morumbis. A informação foi antecipada pelo "ge" e confirmada pelo Lance!.

O Ministério Público foi quem pediu, primeiramente, a abertura do inquérito. Agora, a Polícia abriu investigação para apurar uso irregular de camarotes do São Paulo. Segundo apurou a reportagem, as investigações estão em andamento pelo DPPC (Departamento de Polícia de Proteção à Cidadania), em segredo de Justiça, motivo pelo qual detalhes serão preservados para garantir autonomia ao trabalho policial.

No momento, são duas investigações que cercam o Tricolor. A primeira envolve os áudios vazados nos quais Douglas Schwartzmann e Mara Casares, citados em esquema de comercialização clandestina de ingressos de camarote do Morumbis. A segunda é quanto a um possível desvio de dinheiro na venda de jogadores por parte do São Paulo. A informação, antecipada pelo "UOL" e confirmada pelo Lance!, é de que, além de dirigentes do clube, empresários de jogadores também estão sendo investigados, que também corre em segredo de justiça.

O Lance! apurou que já era previsto que o caso corresse bem no Ministério Público. Com dois escândalos juntos, envolvendo um mesmo foco, existia uma possibilidade deles se unificarem.

Caso sobre venda ilegal de ingressos de camarotes está correndo na Justiça (Foto: Iza Giannola/Lance!)

São Paulo instaura sindicância para investigar caso do 'Camarote do Morumbis'

O São Paulo abriu uma sindicância para apurar áudios vazados nos quais Douglas Schwartzmann, dirigente das categorias de base, e Mara Casares, ex-esposa do presidente Julio Casares, são citados em um suposto esquema de comercialização clandestina de ingressos de camarote do Morumbis.

Falando da parte política, o Tricolor está passando por uma forte movimentação política. Vale destacar que 2026 será ano de eleições.