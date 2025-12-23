São Paulo divulga lista de inscritos para a Copinha 2026
Tricolor estreia na competição no dia 4 de janeiro
O São Paulo divulgou a lista oficial dos jogadores inscritos para a Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2026. Entre os convocados, atletas que já estavam tendo passagem pelo profissional, como Nícolas, Lucca e Paulinho, estão presentes.
Além disso, algumas novidades e nomes com posto de promessa - e já visados pelo mercado internacional -, como o zagueiro Osório e Zabarelli.
A Copinha tem início oficial marcado para o dia 2 de janeiro e irá encavalar com o Campeonato Paulista, que começa no dia 10. Em edições anteriores, era comum o aproveitamento de atletas da base nas primeiras rodadas do Estadual. No entanto, até o momento, essa não deve ser a estratégia adotada pelo clube.
Paralelamente, a comissão técnica seguirá monitorando de perto o desempenho dos atletas. A expectativa interna é de que, após o encerramento da Copinha, ao menos seis jogadores iniciem o processo de transição para o elenco principal. Entre eles, Paulinho e Nícolas são vistos como nomes praticamente certos.
Confira a lista de inscritos do São Paulo
Goleiros
- João Nazari
- João Pedro
- Luciano
Laterais
- Felipe
- Guilherme Reis
- Igor Felisberto
- Lucyan
- Nícolas
Zagueiros
- Hugo
- Igão
- Isac
- Osorio
Meio-campistas
- Bezerra
- Davi Pena
- Djhordney
- Kaio
- Kauã Edmar
- Matheus Ferreira
- Pedro Ferreira
- Renan
- Samuel Jhonathan
Atacantes
- Calci
- Gustavo Miranda
- Gustavo Santana
- Juan Potes
- Lucca
- Matheus Menezes
- Paulinho
- Tetê
- Zabarelli
Confira o grupo do São Paulo na Copinha
Grupo 19
Real Soccer-SP x Independente-AP – 4 de janeiro, 8h45
São Paulo x Maruinense-SE – 4 de janeiro, 11h
Independente-AP x São Paulo – 7 de janeiro, 15h
Real Soccer-SP x Maruinense-SE – 7 de janeiro, 17h15
Maruinense-SE x Independente-AP – 10 de janeiro, 16h15
Real Soccer-SP x São Paulo – 10 de janeiro, 18h30
