imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsSão Paulo

São Paulo divulga lista de inscritos para a Copinha 2026

Tricolor estreia na competição no dia 4 de janeiro

966788f4-4774-4f65-9a21-7ba6b26a46b3_IMG_5740_08128 (1) 1
Izabella Giannola
São Paulo (SP)
Dia 23/12/2025
15:33
São Paulo é o atual campeão da Copinha
imagem cameraSão Paulo é o atual campeão da Copinha (Foto: Alexandre Battibugli/Agência Paulistão)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O São Paulo divulgou a lista oficial dos jogadores inscritos para a Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2026. Entre os convocados, atletas que já estavam tendo passagem pelo profissional, como Nícolas, Lucca e Paulinho, estão presentes.

Além disso, algumas novidades e nomes com posto de promessa - e já visados pelo mercado internacional -, como o zagueiro Osório e Zabarelli.

➡️Conselheiros do São Paulo protocolam discussão para impeachment de Casares; entenda

A Copinha tem início oficial marcado para o dia 2 de janeiro e irá encavalar com o Campeonato Paulista, que começa no dia 10. Em edições anteriores, era comum o aproveitamento de atletas da base nas primeiras rodadas do Estadual. No entanto, até o momento, essa não deve ser a estratégia adotada pelo clube.

➡️Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Paralelamente, a comissão técnica seguirá monitorando de perto o desempenho dos atletas. A expectativa interna é de que, após o encerramento da Copinha, ao menos seis jogadores iniciem o processo de transição para o elenco principal. Entre eles, Paulinho e Nícolas são vistos como nomes praticamente certos.

Jogadores do São Paulo erguem a taça de campeões da Copinha 2025
Jogadores do São Paulo ergueram a taça de campeões da Copinha 2025 (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Confira a lista de inscritos do São Paulo

Goleiros

  • João Nazari
  • João Pedro
  • Luciano

Laterais

  1. Felipe
  2. Guilherme Reis
  3. Igor Felisberto
  4. Lucyan
  5. Nícolas

Zagueiros

  • Hugo
  • Igão
  • Isac
  • Osorio

Meio-campistas

  • Bezerra
  • Davi Pena
  • Djhordney
  • Kaio
  • Kauã Edmar
  • Matheus Ferreira
  • Pedro Ferreira
  • Renan
  • Samuel Jhonathan

Atacantes

  • Calci
  • Gustavo Miranda
  • Gustavo Santana
  • Juan Potes
  • Lucca
  • Matheus Menezes
  • Paulinho
  • Tetê
  • Zabarelli

Confira o grupo do São Paulo na Copinha

Grupo 19
Real Soccer-SP x Independente-AP – 4 de janeiro, 8h45
São Paulo x Maruinense-SE – 4 de janeiro, 11h
Independente-AP x São Paulo – 7 de janeiro, 15h
Real Soccer-SP x Maruinense-SE – 7 de janeiro, 17h15
Maruinense-SE x Independente-AP – 10 de janeiro, 16h15
Real Soccer-SP x São Paulo – 10 de janeiro, 18h30

