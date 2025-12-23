Conselheiros do São Paulo protocolam discussão para impeachment de Casares; entenda

Um movimento guiado por conselheiros da oposição do São Paulo, chamados de "Salve o Tricolor Paulista", protocolaram na manhã desta terça-feira (23) um requerimento com 57 assinaturas que obriga a convocação de uma reunião extraordinária para deliberar sobre a destituição e perda de mandato do presidente Julio Casares. O Lance! teve acesso aos documentos na íntegra.

O documento conta com 20 páginas nas quais mostram justificativas para a petição ter acontecido. Entre os assuntos, é argumentado que o mandato de Julio Casares estaria relacionado a "uma série de escândalos e problemas graves, que minam a capacidade administrativa da instituição".

Entre os tópicos, foram apresentadas situações como a venda de camarotes ilegais do Morumbis, que contou com a presença dos diretores Mara Casares e Douglas Schwartzmann. Mara, no caso, ex-esposa de Julio. Polêmicas a respeito do departamento médico também foram citadas. Essas diziam respeito ao uso de canetas emagrecedoras em dois atletas, mas com estas tendo sido vendidas de forma ilegal. O prejuízo financeiro do clube foi outro tópico debatido.

- Num único show, o clube deixou de arrecadar R$ 132.000,00 (cento e trinta e dois mil reais), que

foram para bolsos particulares. Não está claro, ainda, em quantos shows houve a cessão gratuita

de camarotes ao longo dos últimos anos. A única certeza que temos, pela conversa tripartite

divulgada, é que houve outras negociatas entre os envolvidos e que o Presidente Júlio soube e

autorizou a cessão - diz um dos trechos dos documentos.

- O São Paulo Futebol Clube tem apresentado recorrentemente prejuízo durante a gestão Casares.

Exceto pelo exercício de 2022, em que houve um pequeno superávit de R$ 37,5 milhões - uma

verdadeira "vitória enganosa", pois tal superavit só ocorreu graças aos mais de R$ 100 milhões

recebidos por conta de transações envolvendo Manchester United e Ajax e Real Madrid, na

negociação dos ex-São-Paulinos Antony e Casemiro, nos demais exercícios da gestão casares o

São Paulo Futebol Clube apresentou prejuízos relevantes - destaca o documento sobre a questão financeira.

Reunião deve ser convocada em até 30 dias (Foto: Divulgação/ São Paulo FC)

O que acontece a partir de agora?

Com as 57 assinaturas coletadas, Olten Ayres, presidente do Conselho Deliberativo do São Paulo, é obrigado a convocar uma reunião extraordinária. O Lance! apurou que isso deve acontecer em até 30 dias.

Para que haja o afastamento de Julio Casares, é necessário o apoio de dois terços dos votos no Conselho Deliberativo. Caso esse quórum seja atingido, o presidente é afastado do cargo, mas a destituição só se concretiza após a ratificação em Assembleia Geral, que reúne os sócios do clube.

A partir daí, quem assume o comando do São Paulo é Harry Massis, vice-presidente do São Paulo. No momento, Casares não estaria cogitando uma renúncia.

Quanto as assinaturas, um ponto interessante chamou atenção. Da lista, 44 foram da chapa "Salve o Tricolor Paulista", da oposição. As outras 13 pertenceram ao grupo "Situação". Em 2026, acontecerão também as novas eleições do clube, próximo ao final do ano. As chapas devem ser lançadas ainda no primeiro semestre.