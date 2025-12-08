São Paulo sonha com vaga na Pré-Libertadores por um fim de 2025 menos melancólico

Muitas equipes chegaram à última rodada deste Campeonato Brasileiro sem um objetivo, mas não foi o caso do São Paulo, que buscava ao menos um empate para se garantir na oitava posição na tabela de classificação para sonhar com uma vaga na Pré-Libertadores do ano que vem. Mas, apesar da derrota por 1 a 0 para o Vitória, no Barradão, conseguiu a vaga graças à derrota do RB Bragantino para o Internacional.

O time comandado por Hernán Crespo terminou o Nacional com 51 pontos e, agora, espera mais alguns dias para saber se pode fechar sua temporada de forma menos melancólica. Para isso, ainda vai precisar de algumas torcidas mesmo estando "de férias".

O Tricolor precisa que Fluminense ou Cruzeiro, que terminaram o Brasileirão à sua frente, seja o campeão da Copa do Brasil, pois assim abriria uma vaga extra, e o G7 do Brasileirão viraria G8, o que beneficiraria o time paulista que quer disputar a próxima edição do torneio continental.

Além da visibilidade que a disputa da Libertadores dá aos clubes sul-americanos, o São Paulo pode se beneficiar também financeiramente, já que a Conmebol tem valores bons de premiações de acordo com as fases que o time avança.

Nesta temporada, por exemplo, o clube paulista embolsou 7,2 milhões de dólares (cerca de R$ 45,8 milhões na cotação atual), valor importante para uma equipe que vive uma situação financeira complicada atualmente.

São Paulo no Campeonato Brasileiro

O Tricolor encerrou sua participação no Brasileirão com números bem abaixo do que se esperava no início do ano. O time sofreu com muitas baixas por lesão, passou boa parte da temporada com seu departamento médico lotado, o que também atrapalhou no desempenho da equipe na temporada. Ainda assim, foram 51 pontos, sendo 14 vitórias, nove empates e 15 derrotas, além de 43 gols marcados e 47 sofridos. O atacante Luciano foi o artilheiro da equipe na competição, com nove bolas na rede.