São Paulo deve liberar Juan Dinenno e atacante vira alvo de clube colombiano

O São Paulo não renovará o contrato de Juan Dinenno. O Lance! apurou que o atacante deve ser liberado ao fim do ano e que está cada vez mais próximo do Deportivo Cali, da Colômbia. Segundo informações obtidas pela reportagem, jogador e clube já possuem um acordo verbal, restando apenas detalhes burocráticos, a assinatura do contrato e a realização de exames médicos.

O Deportivo Cali atravessou recentemente um processo de mudança interna, com a entrada de um novo grupo societário. Conforme apurado pelo Lance!, a equipe busca reforços para a temporada de 2026 e vê Dinenno como uma oportunidade interessante, especialmente pela passagem anterior do atleta pelo clube. No São Paulo, a diretoria projeta uma reformulação do elenco para o próximo ano e considera a saída do atacante parte do plano para reduzir a folha salarial.

Dinenno em apresentação do São Paulo (Foto: print SPFC Play)

Passagem de Dinenno no São Paulo

No elenco tricolor, o atleta também não encontrou espaço. Juan Dinenno chegou ao São Paulo como reforço para o ataque em junho deste ano. Seu contrato termina no final de 2025.

Ao todo, foram 13 jogos e um gol marcado. O atleta não é relacionado desde outubro deste ano. Recentemente, o atleta passou por uma artroscopia no menisco do joelho direito, fazendo trabalho no gramado com contato controlado, segundo o último boletim médico divulgado pelo clube.