São Paulo
São Paulo vence Boston River na estreia na Copa Sul-Americana

Tricolor estreou com três pontos

Izabella Giannola
São Paulo (SP)
Dia 07/04/2026
23:24
Equipes se enfrentaram pela estreia na Sul-Americana (Foto: Divulgação/ Boston River)
O São Paulo venceu o Boston River por 1 a 0 na estreia na Copa Sul-Americana. A partida foi disputada no Estádio Centenário, em Montevidéu. Bobadilla marcou o gol tricolor e garantiu os primeiros três pontos do time na fase de grupos.

Como foi o jogo?

Em um estádio praticamente vazio, o São Paulo começou dominando. A noite foi chuvosa, com bastante vento, e a bola chegou a planar em alguns momentos. Mesmo assim, o controle das primeiras ações da partida foi do Tricolor.

A primeira reação do Boston River veio apenas aos 14 minutos, quando Yair González finalizou com força para o gol, mas Rafael fez a defesa. Pelo lado do São Paulo, mesmo com mais posse de bola, o time não conseguia criar jogadas de perigo. O clima esquentou após uma entrada de Vázquez em Bobadilla, que deixou o jogador tricolor no chão. O VAR foi acionado, mas a arbitragem mandou seguir.

(Foto: Divulgação)



O primeiro tempo terminou sem gols. O São Paulo assustou com uma finalização mais perigosa de Ferreirinha, mas a defesa do Boston River foi mais ágil.

O segundo tempo voltou mais intenso. Aos cinco minutos, Cauly chegou a abrir o placar após aproveitar um rebote de Gonzalo Tapia. No entanto, o VAR foi acionado e apontou impedimento. Gol anulado.

Mesmo assim, o Tricolor seguiu na pressão. Aos 15 minutos do segundo tempo, Bobadilla quem apareceu. O volante recebeu de Ferreira na entrada da área, aplicou um drible desconcertante no marcador e finalizou cruzado para abrir o placar para o Tricolor.

Após o gol, o São Paulo se fechou. Do lado do Boston River, quase nada de reação. A troca de passes acontecia principalmente no campo de defesa tricolor. Desta forma, conseguiu segurar o resultado e saiu com a vitória.

Ficha Técnica:

✅ FICHA TÉCNICA
BOSTON RIVER X SÃO PAULO
1ª rodada – Copa Sul-Americana

📆 Data e horário: terça-feira, 7 de abril de 2026, às 21h30 (de Brasília)
📍 Local: Estádio Centenário
🟨 Árbitro: Leandro Rey Hilfer (ARG)
🚩 Assistentes: Cristian Navarro (ARG) e Mariana de Almeira (ARG)
🖥️ VAR: Nicolas Lamolina (ARG)

🟨 Cartões amarelos: Rafael (SPFC)
🟥 Cartão vermelho: -
🥅 Gols: Bobadilla (0-1)

+ Aposte na vitória do seu time no Brasileirão!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Escalação do Boston River

Bruno Antúnez; Lautaro Vázquez, Mateo Rivero, Martín González e Ignacio Fernández; Jairo O'Neil, Federico Dafonte e Yair González; Francisco Barrios, Agustín Amado e Francisco Bonfiglio.

Escalação do São Paulo

Rafael; Cédric Soares, Alan Franco (Tolói), Dória e Enzo Diaz; Bobadilla (Pablo Maia), Danielzinho e Cauly (Pedro Ferreira); Ferreirinha (Tetê), André Silva e Tapia (Artur).

