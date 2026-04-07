São Paulo vence Boston River na estreia na Copa Sul-Americana
Tricolor estreou com três pontos
- Matéria
- Mais Notícias
O São Paulo venceu o Boston River por 1 a 0 na estreia na Copa Sul-Americana. A partida foi disputada no Estádio Centenário, em Montevidéu. Bobadilla marcou o gol tricolor e garantiu os primeiros três pontos do time na fase de grupos.
Como foi o jogo?
Em um estádio praticamente vazio, o São Paulo começou dominando. A noite foi chuvosa, com bastante vento, e a bola chegou a planar em alguns momentos. Mesmo assim, o controle das primeiras ações da partida foi do Tricolor.
A primeira reação do Boston River veio apenas aos 14 minutos, quando Yair González finalizou com força para o gol, mas Rafael fez a defesa. Pelo lado do São Paulo, mesmo com mais posse de bola, o time não conseguia criar jogadas de perigo. O clima esquentou após uma entrada de Vázquez em Bobadilla, que deixou o jogador tricolor no chão. O VAR foi acionado, mas a arbitragem mandou seguir.
O primeiro tempo terminou sem gols. O São Paulo assustou com uma finalização mais perigosa de Ferreirinha, mas a defesa do Boston River foi mais ágil.
O segundo tempo voltou mais intenso. Aos cinco minutos, Cauly chegou a abrir o placar após aproveitar um rebote de Gonzalo Tapia. No entanto, o VAR foi acionado e apontou impedimento. Gol anulado.
Mesmo assim, o Tricolor seguiu na pressão. Aos 15 minutos do segundo tempo, Bobadilla quem apareceu. O volante recebeu de Ferreira na entrada da área, aplicou um drible desconcertante no marcador e finalizou cruzado para abrir o placar para o Tricolor.
Após o gol, o São Paulo se fechou. Do lado do Boston River, quase nada de reação. A troca de passes acontecia principalmente no campo de defesa tricolor. Desta forma, conseguiu segurar o resultado e saiu com a vitória.
Ficha Técnica:
✅ FICHA TÉCNICA
BOSTON RIVER X SÃO PAULO
1ª rodada – Copa Sul-Americana
📆 Data e horário: terça-feira, 7 de abril de 2026, às 21h30 (de Brasília)
📍 Local: Estádio Centenário
🟨 Árbitro: Leandro Rey Hilfer (ARG)
🚩 Assistentes: Cristian Navarro (ARG) e Mariana de Almeira (ARG)
🖥️ VAR: Nicolas Lamolina (ARG)
🟨 Cartões amarelos: Rafael (SPFC)
🟥 Cartão vermelho: -
🥅 Gols: Bobadilla (0-1)
Escalação do Boston River
Bruno Antúnez; Lautaro Vázquez, Mateo Rivero, Martín González e Ignacio Fernández; Jairo O'Neil, Federico Dafonte e Yair González; Francisco Barrios, Agustín Amado e Francisco Bonfiglio.
Escalação do São Paulo
Rafael; Cédric Soares, Alan Franco (Tolói), Dória e Enzo Diaz; Bobadilla (Pablo Maia), Danielzinho e Cauly (Pedro Ferreira); Ferreirinha (Tetê), André Silva e Tapia (Artur).
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias