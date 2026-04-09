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Pane fecha aeroportos em São Paulo em meio à Libertadores e Sul-Americana

Problema no controle de tráfego aéreo parou aeroportos de Guarulhos e Congonhas

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Marcio Dolzan
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 09/04/2026
12:28
Painel no Aeroporto de Congonhas, em São Paulo
imagem cameraPainel no Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, informa voos cancelados na manhã desta quinta (Foto: Renato S. Cerqueira/Folhapress)
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Uma pane no sistema de controle do tráfego aéreo de São Paulo interrompeu as operações de pousos e decolagens nos aeroportos de Guarulhos e Congonhas na manhã desta quinta-feira (9). A paralisação durou cerca de uma hora, mas no meio da manhã o problema foi resolvido e os aeroportos retomaram a programação de voos.

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Apesar do incidente, Palmeiras e Santos não tiveram problemas com a logística de retorno das delegações após os jogos de quarta-feira pela Libertadores e Sul-Americana. Apesar de atrasos e cancelamentos, sobretudo em voos dentro do País, rorcedores do Corinthians que deixaram para viajar nesta quinta à Argentina, para a estreia do time na Libertadores, também não devem ser afetados.

Em nota ao Lance!, a Força Aérea Brasileira (FAB) informou que a interrupção foi temporária e motivada "por um problema técnico operacional", que será analisado pelo Departamento de Controle do Espaço Aéreo (DECEA). 

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"Destaca-se, ainda, que as aeronaves foram devidamente sequenciadas, cumprindo rigorosamente todos os requisitos internacionais de segurança de voo e mantendo o fluxo operacional previsto para o aeródromo", declarou a FAB.

Ao Lance!, a Aena Brasil, concessionária que administra o Aeroporto de Congonhas, informou que a operação foi paralisada das 8h58 às 10h09, e que "está tomando todas as medidas para mitigar os impactos em Congonhas".

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A GRU Airport, responsável pelo Aeroporto de Guarulhos, informou à reportagem no fim da manhã que as operações do maior aeroporto do País "estão sendo retomadas". Tanto GRU Airport quanto Aena Brasil ressaltaram que a paralisação foi motivada por interrupção geral no controle de tráfego aéreo em São Paulo sem relação com as operações internas dos aeroportos.

Painel no Aeroporto de Congonhas, em São Paulo
Pane no sistema de controle aéreo cancelou voos na maior metrópole do País (Foto: Renato S. Cerqueira/Folhapress)

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