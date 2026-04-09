Pane fecha aeroportos em São Paulo em meio à Libertadores e Sul-Americana

Uma pane no sistema de controle do tráfego aéreo de São Paulo interrompeu as operações de pousos e decolagens nos aeroportos de Guarulhos e Congonhas na manhã desta quinta-feira (9). A paralisação durou cerca de uma hora, mas no meio da manhã o problema foi resolvido e os aeroportos retomaram a programação de voos.

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Apesar do incidente, Palmeiras e Santos não tiveram problemas com a logística de retorno das delegações após os jogos de quarta-feira pela Libertadores e Sul-Americana. Apesar de atrasos e cancelamentos, sobretudo em voos dentro do País, rorcedores do Corinthians que deixaram para viajar nesta quinta à Argentina, para a estreia do time na Libertadores, também não devem ser afetados.

Em nota ao Lance!, a Força Aérea Brasileira (FAB) informou que a interrupção foi temporária e motivada "por um problema técnico operacional", que será analisado pelo Departamento de Controle do Espaço Aéreo (DECEA).

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"Destaca-se, ainda, que as aeronaves foram devidamente sequenciadas, cumprindo rigorosamente todos os requisitos internacionais de segurança de voo e mantendo o fluxo operacional previsto para o aeródromo", declarou a FAB.

Ao Lance!, a Aena Brasil, concessionária que administra o Aeroporto de Congonhas, informou que a operação foi paralisada das 8h58 às 10h09, e que "está tomando todas as medidas para mitigar os impactos em Congonhas".

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A GRU Airport, responsável pelo Aeroporto de Guarulhos, informou à reportagem no fim da manhã que as operações do maior aeroporto do País "estão sendo retomadas". Tanto GRU Airport quanto Aena Brasil ressaltaram que a paralisação foi motivada por interrupção geral no controle de tráfego aéreo em São Paulo sem relação com as operações internas dos aeroportos.