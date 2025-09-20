Cicinho crava placar de Santos x São Paulo e projeta derrota de outro gigante

O comentarista Cicinho, da emissora Band, cravou o placar do clássico entre Santos e São Paulo, que acontece neste domingo (21), às 20h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Além disso, ele também previu um tropeço de um gigante.

Durante o programa Jogo Aberto, da última sexta-feira (19), o ex-jogador afirmou que o São Paulo irá ganhar o clássico contra o Peixe. Para Cicinho, a equipe de Hernán Crespo irá superar o rival pelo placar de 2 a 1.

Além do clássico paulista, o atual comentarista também analisou os confrontos entre Corinthians e Sport e Internacional e Grêmio. Ambas as partidas acontecem no domingo (21). O clássico gaúcho está marcado para às 17h30 (de Brasília), já o Timão enfrenta o Leão, às 20h30 (de Brasília).

Ao analisar as partidas, Cicinho previu uma derrota do time de Dorival Júnior por 2 a 0, na Ilha do Reitro, e palpitou em um empate no Gre-Nal. O ex-jogador afirmou que o clássico gaúcho irá terminar em 1 a 1.

Os três confrontos analisados pelo comentaristas simbolizam apenas uma parte da grade de jogos deste final de semana. Além deles, outros sete jogos acontecem entre sábado (20) e domingo (21). Veja abaixo a lista completa:

24ª rodada do Brasileirão

Santos x São Paulo

Vitória x Fluminense

Ceará x Bahia

Botafogo x Atlético-MG

Palmeiras x Fortaleza

Mirassol x Juventude

Internacional x Grêmio

Sport x Corinthians

Flamengo x Vasco

Cruzeiro x RB Bragantino