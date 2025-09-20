menu hamburguer
Cicinho crava placar de Santos x São Paulo e projeta derrota de outro gigante

Equipes se enfrentam pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro

Cicinho cravou campeão da Copa do Brasil na Band (Foto: Reprodução Band)
imagem cameraCicinho realizou palpites para a 24ª rodada do Brasileirão (Foto: Reprodução)
418afadb-0307-495f-bef3-768e3aab8003_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-16.09.10-aspect-ratio-1024-1024
Lucas Boustani
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 20/09/2025
07:10
Atualizado há 1 minutos
O comentarista Cicinho, da emissora Band, cravou o placar do clássico entre Santos e São Paulo, que acontece neste domingo (21), às 20h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Além disso, ele também previu um tropeço de um gigante.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Durante o programa Jogo Aberto, da última sexta-feira (19), o ex-jogador afirmou que o São Paulo irá ganhar o clássico contra o Peixe. Para Cicinho, a equipe de Hernán Crespo irá superar o rival pelo placar de 2 a 1.

Além do clássico paulista, o atual comentarista também analisou os confrontos entre Corinthians e Sport e Internacional e Grêmio. Ambas as partidas acontecem no domingo (21). O clássico gaúcho está marcado para às 17h30 (de Brasília), já o Timão enfrenta o Leão, às 20h30 (de Brasília).

Ao analisar as partidas, Cicinho previu uma derrota do time de Dorival Júnior por 2 a 0, na Ilha do Reitro, e palpitou em um empate no Gre-Nal. O ex-jogador afirmou que o clássico gaúcho irá terminar em 1 a 1.

Os três confrontos analisados pelo comentaristas simbolizam apenas uma parte da grade de jogos deste final de semana. Além deles, outros sete jogos acontecem entre sábado (20) e domingo (21). Veja abaixo a lista completa:

24ª rodada do Brasileirão

Santos x São Paulo
Vitória x Fluminense
Ceará x Bahia
Botafogo x Atlético-MG
Palmeiras x Fortaleza
Mirassol x Juventude
Internacional x Grêmio
Sport x Corinthians
Flamengo x Vasco
Cruzeiro x RB Bragantino

Brasileirão 2025 Campeonato Brasileiro Bola Brasileirão
24ª rodada do Campeonato Brasileiro acontece entre este sábado e domingo (Foto: Letícia Martins/EC Bahia)

