imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsSão Paulo

São Paulo estuda ter retornos de Lucas e Oscar antes de jogo contra a LDU

Tricolor pode ter retorno de dupla contra a LDU na volta

Oscar está se recuperando bem no SuperCT (Foto: Fellipe Lucena / São Paulo FC)
Oscar está se recuperando bem no SuperCT (Foto: Fellipe Lucena / São Paulo FC)
966788f4-4774-4f65-9a21-7ba6b26a46b3_IMG_5740_08128 (1) 1Izabella Giannola
Setorista
Autor apresenta e defende suas ideias e opiniões, esse texto não reflete necessariamente a opinião do Lance!
Dia 20/09/2025
07:00
  • Matéria
  • Mais Notícias

O São Paulo estuda ter os retornos de Lucas Moura e Oscar para a decisão do jogo de volta das quartas de final da Copa Libertadores. Nesta sexta-feira (19), ambos apresentaram evolução em seus quadros clínicos.

Lucas, em recuperação de lesão no joelho, realizou novo trabalho em campo sob supervisão dos fisioterapeutas. Mais confiante e sem dores, incrementou a carga e executou fundamentos com bola. O Lance! apurou que, após o procedimento de artroscopia, o atacante ganhou segurança quanto à integridade dos ligamentos. A dor foi atribuída a fibrose, o que mudou a postura do atleta diante do processo de recuperação.

➡️Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Se estiver totalmente recuperado até quinta-feira (25), data da partida contra a LDU, Lucas tem grandes chances de iniciar no banco de reservas. Oscar também apresentou evolução e permanece sob avaliação da comissão técnica para a decisão.

Oscar participou de todas as etapas dos trabalhos com bola, em atividade que também contou com jovens de Cotia integrados ao elenco principal. O meia sofreu três fraturas vertebrais em clássico contra o Corinthians, há algumas semanas. O Lance! confirmou que ele passou por nova avaliação médica e está próximo de ser liberado. A expectativa interna é contar com o atleta até o dia 25, ainda sujeito ao aval final do departamento médico e da comissão técnica.

➡️São Paulo tem novidades nos quadros de Oscar, Lucas Moura e Luiz Gustavo

Lucas Moura está mais confiante em seu caso (Foto: Erico Leonan / São Paulo FC)
Lucas Moura está mais confiante em seu caso (Foto: Erico Leonan / São Paulo FC)

Jogadores ainda não devem retornar para o clássico

O São Paulo volta a jogar no domingo, dia 21, em clássico contra o Santos, na Vila Belmiro. Nenhum deles atuar neste confronto.

