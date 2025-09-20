São Paulo estuda ter retornos de Lucas e Oscar antes de jogo contra a LDU

O São Paulo estuda ter os retornos de Lucas Moura e Oscar para a decisão do jogo de volta das quartas de final da Copa Libertadores. Nesta sexta-feira (19), ambos apresentaram evolução em seus quadros clínicos.

Lucas, em recuperação de lesão no joelho, realizou novo trabalho em campo sob supervisão dos fisioterapeutas. Mais confiante e sem dores, incrementou a carga e executou fundamentos com bola. O Lance! apurou que, após o procedimento de artroscopia, o atacante ganhou segurança quanto à integridade dos ligamentos. A dor foi atribuída a fibrose, o que mudou a postura do atleta diante do processo de recuperação.

Se estiver totalmente recuperado até quinta-feira (25), data da partida contra a LDU, Lucas tem grandes chances de iniciar no banco de reservas. Oscar também apresentou evolução e permanece sob avaliação da comissão técnica para a decisão.

Oscar participou de todas as etapas dos trabalhos com bola, em atividade que também contou com jovens de Cotia integrados ao elenco principal. O meia sofreu três fraturas vertebrais em clássico contra o Corinthians, há algumas semanas. O Lance! confirmou que ele passou por nova avaliação médica e está próximo de ser liberado. A expectativa interna é contar com o atleta até o dia 25, ainda sujeito ao aval final do departamento médico e da comissão técnica.

Jogadores ainda não devem retornar para o clássico

O São Paulo volta a jogar no domingo, dia 21, em clássico contra o Santos, na Vila Belmiro. Nenhum deles atuar neste confronto.