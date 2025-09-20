menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsSão Paulo

De olho no clássico Santos x São Paulo, quarteto de Cotia se apresentará no SuperCT

Tricolor estuda ter um time mais alternativo contra o Santos

Lucca - São Paulo
imagem cameraLucca foi titular pelo Sub-20 na sexta (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)
966788f4-4774-4f65-9a21-7ba6b26a46b3_IMG_5740_08128 (1) 1Izabella Giannola
Setorista
Autor apresenta e defende suas ideias e opiniões, esse texto não reflete necessariamente a opinião do Lance!
Dia 20/09/2025
13:13
  • Matéria
  • Mais Notícias

De olho no clássico contra o Santos, o São Paulo pode ter a presença do quarteto formado por Maik, Lucca, Pedro Ferreira e Nicolas, todos revelados em Cotia.

Os atletas estavam presentes no último jogo da categoria, contra o Oeste, pelo Paulista da categoria. Os quatro foram titulares na partida, mas deixaram o confronto no intervalo. A tendência é que os atletas se reapresentem no SuperCT nesta tarde. O São Paulo fará um único treinamento com o elenco completo

O time treina no Centro de Treinamento a partir das 17h (de Brasília). Amanhã, segue para a Baixada Santista. O clássico contra o Santos acontece na Vila Belmiro às 20h30 (de Brasília). Este será o único trabalho com o elenco completo após o jogo contra a LDU no Equador.

Maik deve se apresentar no SuperCT nesta tarde (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)
São Paulo deve ter time alternativo contra o Santos

O São Paulo entende que a grande prioridade nesta temporada é a classificação na Copa Libertadores. Na quinta-feira, dia 25, o time enfrenta a LDU no Morumbis pela volta das quartas de final da competição.

Por conta disso, o Tricolor deve adotar um time mais alternativo contra o Peixe na Vila Belmiro. Além da possível presença dos mais jovens entre os relacionados, reforços como Maílton e Tolói podem ganhar mais minutos.

A equipe retornou de viagem na madrugada de quinta-feira (18), e os atletas que atuaram os 90 minutos no Equador realizaram apenas atividades regenerativas.

Veja a provável escalação do São Paulo

Um provável time do São Paulo é formado por Rafael; Rafael Tolói, Alan Franco e Ferraresi; Maílton, Alisson, Pablo Maia, Rodriguinho e Wendell; Tapia e Dinenno.

