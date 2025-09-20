De olho no clássico contra o Santos, o São Paulo pode ter a presença do quarteto formado por Maik, Lucca, Pedro Ferreira e Nicolas, todos revelados em Cotia.

continua após a publicidade

Os atletas estavam presentes no último jogo da categoria, contra o Oeste, pelo Paulista da categoria. Os quatro foram titulares na partida, mas deixaram o confronto no intervalo. A tendência é que os atletas se reapresentem no SuperCT nesta tarde. O São Paulo fará um único treinamento com o elenco completo

O time treina no Centro de Treinamento a partir das 17h (de Brasília). Amanhã, segue para a Baixada Santista. O clássico contra o Santos acontece na Vila Belmiro às 20h30 (de Brasília). Este será o único trabalho com o elenco completo após o jogo contra a LDU no Equador.

continua após a publicidade

Maik deve se apresentar no SuperCT nesta tarde (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

São Paulo deve ter time alternativo contra o Santos

O São Paulo entende que a grande prioridade nesta temporada é a classificação na Copa Libertadores. Na quinta-feira, dia 25, o time enfrenta a LDU no Morumbis pela volta das quartas de final da competição.

Por conta disso, o Tricolor deve adotar um time mais alternativo contra o Peixe na Vila Belmiro. Além da possível presença dos mais jovens entre os relacionados, reforços como Maílton e Tolói podem ganhar mais minutos.

continua após a publicidade

➡️São Paulo prevê superávit no final do ano e detalha números, diz relatório do FIDC

A equipe retornou de viagem na madrugada de quinta-feira (18), e os atletas que atuaram os 90 minutos no Equador realizaram apenas atividades regenerativas.

➡️Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Veja a provável escalação do São Paulo

Um provável time do São Paulo é formado por Rafael; Rafael Tolói, Alan Franco e Ferraresi; Maílton, Alisson, Pablo Maia, Rodriguinho e Wendell; Tapia e Dinenno.