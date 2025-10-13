São Paulo está confiante em renovação com Marcos Antonio; entenda cenário

O São Paulo está confiante em ter Marcos Antonio em definitivo pensando na próxima temporada. O empréstimo do jogador termina na metade do próximo ano, mas o Tricolor já está tendo pré-acordos e conversas pensando no futuro.

Neste ano, Marcos Antonio viu seu contrato de empréstimo ser prorrogado, com uma nova cláusula de compra já estabelecida. O Lance! apurou que o São Paulo entende que o cenário é positivo.

No elenco tricolor, Marcos Antonio é tratado como peça-chave. A Lazio, detentora dos direitos, não conta com o jogador e tende a não criar entraves burocráticos para que as partes cheguem a valores considerados adequados. O contrato do atleta com o clube italiano vai até 30 de junho de 2026 e prevê cláusula de compra, além de meta de aquisição obrigatória.

Embora exista um pré-acordo, ainda há pontos a negociar, razão pela qual o desfecho definitivo não ocorreu. Pessoas ouvidas pela reportagem avaliam o quadro como tranquilo e sem tendência a problemas no andamento das tratativas.

Marcos Antonio é visto como uma das peças-chaves do elenco do São Paulo (Foto: Hedeson Alves/AGIF)

Marcos Antonio renovou seu empréstimo este ano

Marcos Antonio estava emprestado até a metade deste ano. Existia uma tendência que as partes prorrogassem este empréstimo até o final do ano, mas o vínculo foi estendido até junho do ano que vem, como dito anteriormente.

O valor de compra gira em torno dos 4 milhões de euros, equivalente a R$ 25 milhões na cotação atual. A ideia seria um contrato de três anos, a partir de 2026. Nesta temporada, o meia disputou 34 jogos. Neste ano, Marcos Antonio chegou a entrar até mesmo na lista de pré-convocados de Carlo Ancelotti.