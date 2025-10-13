Luan e comissão técnica do São Paulo participam de ação de Dia das Crianças

Luan e comissão técnica do São Paulo organizaram uma ação de Dia das Crianças neste domingo (12) no bairro Morro Doce, na zona oeste da capital paulista. O volante organiza esta distribuição para as crianças do bairro há anos.

Além da distribuição de brinquedos, o dia contou com brincadeiras e distribuição de lanches. Ao lado de Luan, neste ano, estiveram membros da comissão técnica de Crespo, como Juan Branda e Gustavo Nepote, preparador físico e de goleiros. Luan nasceu e foi criado no Morro Doce. A tradição é algo que se estende há anos.

O jogador também conta com o "Instituto Luan", que organiza movimentos de inclusão e desenvolvimento para crianças por meio do esporte.

Luan e comissão técnica do São Paulo participaram de ação de Dia das Crianças (Foto: Divulgação/ Instagram)

Veja as imagens da ação de Luan e da comissão do São Paulo

Luan voltou a ter espaço com São Paulo

O volante voltou a ser relacionado com Hernán Crespo, após um começo de ano complicado.

No começo da temporada, a expectativa era de que Luan não fosse mais aproveitado pelo São Paulo. Desde o retorno do empréstimo ao Vitória, o volante não havia entrado em campo. Após a eliminação no Campeonato Paulista, ainda sob o comando de Luis Zubeldía, ele voltou a treinar com o elenco, mas seguia sem ser relacionado. A oportunidade de atuar novamente surgiu apenas em julho.

Mesmo com todo episódio vivido por Luan no começo do ano, o jogador é visto como exemplo de dedicação dentro do São Paulo. O Lance! apurou que, mesmo afastado, treinava todos os dias. Além disso, o volante tem uma equipe que o acompanha.