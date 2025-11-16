Oscar recebe alta médica e São Paulo atualiza situação do jogador

Oscar recebeu alta médica neste domingo, dia 16 de novembro. O jogador estava internado no Einstein Hospital Israelita. O São Paulo atualizou a situação médica do atleta.

O jogador deu entrada no hospital na tarde de terça-feira (11), após apresentar uma intercorrência com alterações cardiológicas durante exames realizados no SuperCT. No diagnóstico, foi constatada uma síncope vasovagal. Oscar estava passando por exames e em observação.

Agora, seguirá agora uma programação médica de repouso pelos próximos dias. Ou seja, ainda não se sabe nada sobre o futuro do atleta.

Oscar recebeu alto neste domingo (Foto: Erico Leonan / São Paulo FC)

O que aconteceu com Oscar?

Aos 34 anos, o atleta virou caso de atenção após passar mal durante um exame na terça-feira (11). Em um teste de bike, apresentou uma intercorrência com alterações cardiológicas e ficou inconsciente por alguns segundos. Oscar foi levado de ambulância até Einstein Hospital Israelita, na zona sul de São Paulo.

O Lance! apurou que o futuro de Oscar é visto como incerto. Pela gravidade do quadro e pela forma como o atleta reagiu, não está descartado o cenário de aposentadoria. O jogador tem contrato até o fim de 2026 e integra a faixa mais alta da folha salarial do elenco.

As atualizações e detalhes do quadro do meia também terão o respaldo da família e do próprio jogador antes da divulgação. O São Paulo também está acompanhando a situação do atleta de perto, tendo parceria com o hospital.