O São Paulo enfrenta uma sequência crítica de problemas no departamento médico. Ao todo, 13 jogadores estão indisponíveis, espalhados por quase todos os setores da equipe, incluindo titulares importantes. Calleri, Ryan Francisco, André Silva, Luan, Oscar, Dinenno, Wendell, Pablo Maia, Marcos Antônio, Rodriguinho, Enzo, Lucas e Arboleda seguem fora.

Com um clássico decisivo contra o Corinthians marcado para 20 de novembro, na Neo Química Arena, pela 34ª rodada do Brasileirão, Hernán Crespo terá um verdadeiro quebra-cabeça para montar a melhor escalação. O clube, atualmente em oitavo lugar, sabe o peso do confronto em um momento em que restam apenas cinco partidas para o fim da temporada.

Na defesa, a principal preocupação está em Arboleda. Caso a ideia seja manter Alan Franco e Ferraresi juntos, Crespo tem Tolói, Sabino e Negrucci, improvisado, como alternativas. No jogo-treino realizado com o Sub-17 na sexta-feira (14), Negrucci chegou a atuar nessa função.

Na lateral-esquerda, a situação é ainda mais delicada. Sem Wendell e Enzo Díaz até o fim do ano, Patryck Lanza se torna a única opção de origem. Ferreirinha já foi utilizado improvisado como ala contra o Flamengo, mas diante da possibilidade de Lucas Moura ser desfalque, a tendência é que ele siga no ataque.

No meio-campo, a ausência de Marcos Antônio pode ser a mais sentida. O volante é peça essencial no sistema de Crespo e sua falta impacta diretamente o equilíbrio tático da equipe.

Hernán Crespo terá problema para montar time contra o Corinthians (Foto: Jota Erre/ Agif/Gazeta Press)

Provável escalação do São Paulo

O São Paulo volta a treinar neste domingo (16) de olho no Corinthians. Até o jogo, novidades podem surgir, mas no momento, um provável time pode ser formado por Rafael; Alan Franco, Ferraresi e Sabino; Cédric Soares, Luiz Gustavo, Bobadilla, Alisson e Patryck; Ferreirinha e Luciano.