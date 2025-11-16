Matheus Ferreira disputa primeira final pelo São Paulo Sub-20 e projeta título

O volante Matheus Ferreira projetou a final do Paulista Sub-20 que acontece neste domingo (16) contra o Santos. O São Paulo encara o Peixe no Estádio Nogueirão, em Mogi das Cruzes, às 16h (de Brasília).

Esta será a primeira final de Matheus Ferreira com a camisa do Tricolor Paulista. Peça importante no meio-campo do São Paulo, Matheus tem chamado atenção pela intensidade, força física e presença nos duelos. Ao longo da competição, manteve regularidade e se firmou como um dos jogadores mais influentes da equipe, ajudando tanto na marcação quanto na saída de bola.

Vivendo um ótimo momento, o volante comentou a expectativa para a final. No jogo de ida, disputado na Vila Belmiro, as equipes empataram por 1 a 1.

- Minha expectativa para minha primeira final com essa camisa é muito boa. Nosso grupo vem treinando bastante durante a semana para chegar bem para essa decisão contra o Santos. Eu estou vivendo um dos meus melhores momentos no clube - destacou Matheus Ferreira.

Retrospecto do São Paulo

O São Paulo chega à final com a melhor campanha da competição e carrega o status de vice-campeão da edição anterior. Ao longo de 24 partidas, o time somou 16 vitórias, seis empates e apenas duas derrotas, com 51 gols anotados e 19 sofridos.