Números e desempenho: Oscar aposta no São Paulo para voltar à Seleção Brasileira

Oscar deixou explícito que tem plano para retornar para a Seleção Brasileira em futuras convocações e tem o São Paulo como aposta para isso. Apesar do seu nome ter aparecido na pré-lista de Dorival Júnior, o jogador ficou fora da convocação oficial para a próxima data Fifa, mesmo com cortes importantes como de Neymar.

O sonho de retornar à Seleção, no entanto, vem acompanhado de um plano: manter bons números, elevar seu desempenho e se destacar ainda mais no São Paulo para chamar a atenção do técnico Dorival Júnior.

Em entrevista coletiva antes da decisão contra o Palmeiras, Oscar revelou sua estratégia para ser lembrado nas próximas convocações.

- Eu fiquei muito feliz de estar na pré-lista. É uma forma de reconhecimento, depois de tanto tempo voltar a ser lembrado. Durante Brasileiro, Libertadores, tem jogos importantes. Sei que se eu continuar jogar o que estou jogando, o time continuar jogando bem, tem chances de voltar. Então, espero continuar trabalhando bastante - revelou Oscar.

Após 12 anos longe do futebol brasileiro, Oscar retornou ao São Paulo neste ano. Antes disso, atuou por oito temporadas no Shanghai Port, onde foi destaque no futebol chinês. Mas para a Seleção Brasileira, como é de conhecimento geral, os holofotes costumam estar voltados para jogadores que atuam no Brasil ou na Europa.

Agora, mirando seguir com boas atuações no Tricolor, ele vê a oportunidade de voltar ao radar da CBF e participar, ao menos, das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

Oscar já foi campeão com a Seleção (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Passagem de Oscar pela Seleção

Oscar soma algumas passagens pela Seleção. Inclusive, chegou a estar no elenco que foi convocado para a Copa do Mundo de 2014. O jogador conquistou a Copa das Confederações de 2013 e foi prata nos Jogos Olímpicos de 2012.