São Paulo fará avaliação de jogadores e ajusta planejamento para Brasileirão

O São Paulo fará uma avaliação física com o elenco no começo da semana para ajustar o planejamento pensando na estreia do Campeonato Brasileiro. Na segunda-feira (17), os jogadores serão divididos em quartetos e submetidos a avaliações físicas. Cada uma terá a duração de 1h30min. Este processo começará a partir da manhã e seguirá ao longo da tarde.

A intenção é entender as condições de cada jogador pensando na estreia do Brasileirão, além de eventuais ajustes. Algumas situações preocupam o São Paulo. Um dos maiores exemplos é quanto a Lucas Moura, um dos líderes do elenco. Lucas sofreu um trauma no joelho após o clássico contra o Palmeiras.

Outra questão a ser avaliada é quanto a Luiz Gustavo. O meia trata uma fratura no dedo do pé desde o começo do ano. Existia uma possibilidade de ser relacionado contra o Palmeiras, mas não aconteceu. Sem Pablo Maia, o Tricolor vive a expectativa de ter o atleta até o começo da competição.

São Paulo fará jogo-treino no Morumbis

Diante a este planejamento pensando no começo do Brasileirão, além das avaliações físicas e dos treinos que acontecerão ao longo da semana, o São Paulo fará um jogo-treino contra o São Bernardo no estádio do Morumbis. A atividade acontecerá no próximo sábado, dia 22 de março, às 10h.

O São Paulo estreia na competição no dia 30 de março, contra o Sport, no estádio do Morumbis.