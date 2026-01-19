Nova situação política do São Paulo destrava negociação de Rodriguinho

Com o afastamento de Julio Casares e Harry Massis assumindo o comando no São Paulo, o clube começou a destravar alguns assuntos que estavam paralisados por conta das instabilidades políticas do clube. Entre eles, a negociação de Rodriguinho com o Red Bull Bragantino.

O Lance! apurou que o negócio estava praticamente certo, mas faltava somente a assinatura, o que ficou sob a responsabilidade de Massis, agora presidente em exercício do Tricolor. Com isso, a situação de Cria de Cotia destravou.

Rodriguinho estava treinando normalmente no SuperCT, mas não estava sendo relacionado para os jogos desta temporada, no aguardo da negociação caminhar. O acordo foi fechado por 3 milhões de dólares, cerca de 16 milhões de reais na cotação atual. O Tricolor fica com 20% dos diretos econômicos do jogador, pensando em negociações futuras.

Rodriguinho, revelado na base do São Paulo, tinha contrato até 2026. O meia chegou a entrar no radar de outras equipes, como Botafogo, mas com proposta de empréstimo.

Este tipo de negociação não agradava o lado do atleta, uma vez que corria o risco dele ficar sem time no final da temporada, como apurou a reportagem.

O São Paulo, por sua vez, entendia que deveria agir com cautela, já que Rodriguinho podia assinar pré-contrato no meio do ano e sair de graça. Agora, com a situação política mais alinhada, situações assim podem começar a destravar.

Rodriguinho estava na mira de outros times (Foto: Victor Froes/AgÃªncia F8/Gazeta Press)

São Paulo tentou renovar com Rodriguinho, mas não avançou

O São Paulo chegou a iniciar conversas para renovar com Rodriguinho, mas não avançaram. Com isso, o Tricolor se despede de mais um jogador neste ano, passando por um processo de reformulação no elenco. O meia era visto como um dos principais ativos de Cotia que continuam no elenco.

Revelado em Cotia, o meia chegou ao São Paulo ainda no Sub-11 e percorreu todas as etapas da base tricolor até alcançar o profissional.

Nesta temporada, voltou a balançar as redes após três anos, no duelo contra o Náutico, pela terceira fase da Copa do Brasil. No início do ano, porém, o jogador enfrentou problemas físicos no joelho, o que o afastou de algumas partidas do Campeonato Paulista e retardou sua sequência e ganho de minutagem ao longo de 2025.