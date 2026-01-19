Leitura labial revela discussão entre medalhões do São Paulo contra o Corinthians
Tricolor Paulista empatou com o Timão em Itaquera
O São Paulo empatou com o Corinthians por 1 a 1, na tarde deste domingo (18), em jogo válido pelo Campeonato Paulista. O dublador Velloso, em seu perfil do X, revelou uma discussão entre jogadores do Tricolor Paulista por meio de leitura labial.
Depois de um cruzamento, Yuri Alberto subiu sozinho e cabeceou por cima do gol. O lance irritou o equatoriano Arboleda, que reclamou com Rafael.
- Fala, por@$%! Fala! - gritou o zagueiro em Corinthians x São Paulo.
- Eu falei, eu falei cara#$%! - respondeu o goleiro.
Veja leitura labial do clássico na íntegra
Como foi o jogo entre Corinthians e São Paulo
Os minutos iniciais foram de blitz do Corinthians. Com uma marcação alta, os mandantes sufocaram o São Paulo no campo de ataque e colecionaram boas oportunidades. Matheus Bidu, de falta, obrigou Rafael a fazer boa defesa. Pouco depois, Yuri Alberto aproveitou erro de Arboleda, cabeceou na pequena área, mas a finalização foi por cima do travessão.
O camisa 9 foi o jogador mais acionado no Timão. André lançou Yuri Alberto em contra-ataque, que chutou cruzado para a defesa de Rafael. Perto do fim da etapa inicial, o São Paulo equilibrou o domínio da posse de bola. Após boa troca de passes, Danielzinho cruzou na medida para Tapia, na primeira finalização do Tricolor, cabecear entre os marcadores e abrir o placar em Corinthians x São Paulo.
Após o gol, o São Paulo adotou uma postura cautelosa, enquanto o Corinthians se lançou ao ataque. Kayke e Matheuzinho desperdiçaram boas chances para empatar e o primeiro tempo acabou com vantagem mínima para o Tricolor.
Aos oito minutos do segundo tempo, o Corinthians ficou perto de empatar ao usar uma de suas principais armas: a bola parada. Após escanteio, Gustavo Henrique cabeceou, a bola desviou em Maik e por pouco não enganou Rafael, que se esticou para defender.
O Timão cedeu ao nervosismo, passou a errar muitos passes, e teve dificuldades na segunda etapa. As melhores chances vieram após lançamentos na área. Em um deles, Matheus Bidu cruzou, Pedro Raul cabeceou, mas a bola foi para fora. Pressão em Corinthians x São Paulo
O resultado parecia consolidado quando brilhou a estrela de Breno Bidon. Aos 44 minutos, o meia tabelou com Pedro Raul e marcou o gol de empate. Com o resultado, Corinthians e São Paulo chegaram a quatro pontos no Paulistão.
